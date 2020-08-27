KPSS 2020 ertelenir mi? KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Koronavirüs vaka sayısı 1500'ü geçti, KPSS iptal edilir mi?

Sosyal medyada son zamanlarda sürekli iptali ile ilgili tweetler atılınca KPSS sınavına girecek adaylar KPSS 2020 ertelenir mi merak ediyor. 6 Eylül'de başlayacak olan KPSS lisans sınavı 12 -13 ve 20 Eylül tarihlerinin ardından tamamlanmış olacak. KPSS 2020 iptal olur mu araştıran adaylar aynı zamanda sınav giriş yerleirni de merak ediyor. Peki KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte KPSS lisans sınavı hakkında derlediğimiz haberimiz.
ÖSYM takviminde 6- 12- 13 ve 20 Eylül tarihlerinde yapılacak olan KPSS 2020 lisans sınavının ertelenmesi gündeme geldi. Sosyal medya hesaplarından yetkililere seslerini duyurmaya çalışan adaylar, ÖSYM Başkanı'ndan son dakika KPSS açıklanası bekliyor. 6 Eylül'de kamu personeli olmak için sınavda ter dökecek olan adaylar belirsizlikten dolayı oldukça şikayetçi. Sosyal medyada yazılan şikayetlerin bir çoğu da yetkililerin net açıklama yapmamasından kaynaklanıyor. Konuyla ilgili net cevap bekleyen kamu personeli adayları aynı zamanda KPSS 2020 sınav giriş yerleri açıklandı mı araştırıyor. En azından KPSS lisans sınav giriş yerlerinin açıklanması ile iptal olmayacağını düşünen adaylar bir an önce 2020 KPSS sınav giriş yerlerinin açıklanmasını istiyor. Peki KPSS lisans sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM bir tarih verdi mi?
KPSS 2020 sınav giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor. 6 Eylül tarihinde yapılacak sınavın giriş yerlerinin, sınavdan bir hafta ya da 10 gün önce açıklanması öngörülüyor. Önceki sınavlarda ÖSYM KPSS sınav giriş yerlerini, sınavdan bir hafta ya da 10 gün öncesinde açıklıyordu. 2020 KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna bugünlerde açıklanacağı cevabını verebiliriz.
2020 yılının salgınla başlaması birçok sınavın iptal edilmesi ya da ertelenmesine neden oldu. Eylül ayına gireceğimiz şu günlerde vaka sayılarındaki artış KPSS lisans sınavına girecek adayların KPSS sınavı ertelenecek mi sorusu sormasına neden oldu. ÖSYM Başkanlığı resmi internet sitesinde henüz 2020 KPSS lisans sınavının erteleneceğine dair bir açıklama yapmazken, diğer önemli sınavların ertelenmediğini göz önünde bulundurursak büyük ihtimal KPSS sınavı ertelenmeyecek.
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, KPSS sınavları şu tarihlerde yapılacak:
2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 6 Eylül 2020
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020
Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020
Sınav: 15 Ekim 2020
Sonuç: 26 Kasım 2020
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 6 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 12-13 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 20 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
Başvuru: 15 - 30 Eylül 2020
Geç Başvuru: 8-9 Ekim 2020
Sınav: 22 Kasım 2020
Sonuç: 24 Aralık 2020
Başvuru: 24 Ocak - 12 Şubat 2020
Geç Başvuru: 11-12 Mart 2020
Sınav: 11 Ekim 2020
Sonuç: 12 Kasım 2020
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