KPSS 2020 ertelenir mi? KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Koronavirüs vaka sayısı 1500'ü geçti, KPSS iptal edilir mi?

Sosyal medyada son zamanlarda sürekli iptali ile ilgili tweetler atılınca KPSS sınavına girecek adaylar KPSS 2020 ertelenir mi merak ediyor. 6 Eylül'de başlayacak olan KPSS lisans sınavı 12 -13 ve 20 Eylül tarihlerinin ardından tamamlanmış olacak. KPSS 2020 iptal olur mu araştıran adaylar aynı zamanda sınav giriş yerleirni de merak ediyor. Peki KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte KPSS lisans sınavı hakkında derlediğimiz haberimiz.

KPSS 2020 ERTELENİR Mİ?

ÖSYM takviminde 6- 12- 13 ve 20 Eylül tarihlerinde yapılacak olan KPSS 2020 lisans sınavının ertelenmesi gündeme geldi. Sosyal medya hesaplarından yetkililere seslerini duyurmaya çalışan adaylar, ÖSYM Başkanı'ndan son dakika KPSS açıklanası bekliyor. 6 Eylül'de kamu personeli olmak için sınavda ter dökecek olan adaylar belirsizlikten dolayı oldukça şikayetçi. Sosyal medyada yazılan şikayetlerin bir çoğu da yetkililerin net açıklama yapmamasından kaynaklanıyor. Konuyla ilgili net cevap bekleyen kamu personeli adayları aynı zamanda KPSS 2020 sınav giriş yerleri açıklandı mı araştırıyor. En azından KPSS lisans sınav giriş yerlerinin açıklanması ile iptal olmayacağını düşünen adaylar bir an önce 2020 KPSS sınav giriş yerlerinin açıklanmasını istiyor. Peki KPSS lisans sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM bir tarih verdi mi?