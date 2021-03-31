KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları | KPSS 2021 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı!

KPSS 2021/4 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme sonuçları ise 31 Mart itibariyle ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden açıklandı. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile http://sonuc.osym.gov.tr adresine girerek sonuçlarını öğrenebiliyor.

KPSS 2021/4 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPSS 2021/4 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme sonuçları 31 Mart itibariyle açıklandı. ÖSYM’nin sosyal medya hesabı üzerinden açıklanan bilgiye göre adaylar sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tradresine girerek T.C. Kimlik ve şifrelerini girerek öğrenebilecek.



