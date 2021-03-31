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KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları | KPSS 2021 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı!

31.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2021/4 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme sonuçları açıklandı. KPSS 2021/4 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme için tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından 16 – 23 Mart tarihleri arasında adaylar tercihlerini tamamladı.

KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları | KPSS 2021 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı!

KPSS 2021/4 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme sonuçları ise 31 Mart itibariyle ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden açıklandı. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile http://sonuc.osym.gov.tr adresine girerek sonuçlarını öğrenebiliyor.

KPSS 2021/4 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPSS 2021/4 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme sonuçları 31 Mart itibariyle açıklandı. ÖSYM’nin sosyal medya hesabı üzerinden açıklanan bilgiye göre adaylar sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tradresine girerek T.C. Kimlik ve şifrelerini girerek öğrenebilecek.

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ÖSYM KPSS
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