KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı! KPSS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama yöntemi!

KPSS 2022/4 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken, bekleyiş sona erdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Adaylar KPSS 2022/4 tercih kılavuzuna göre işlemlerini 4-10 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiler. Sonuçlar 21 Mart itibari ile açıklandı. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?
İlgiyle takip edilen KPSS tercih sonuçları açıklandı. Buna göre 04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmış oldu.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Mart 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.
ÖSYM Başkanı Halit Aygün tarafından yapılan duyuruda ise şöyle denildi:
"4-10 Mart 2022 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların hayırlı olmasını dilerim."
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