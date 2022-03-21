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  4. KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı! KPSS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama yöntemi!

KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı! KPSS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama yöntemi!

21.03.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2022/4 tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulanırken, ÖSYM tarafından yapılan açıklamada KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Peki KPSS 2022/4 tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama yöntemi!

KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı! KPSS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama yöntemi!

KPSS 2022/4 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken, bekleyiş sona erdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Adaylar KPSS 2022/4 tercih kılavuzuna göre işlemlerini 4-10 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiler. Sonuçlar 21 Mart itibari ile açıklandı. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS 2022/4 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İlgiyle takip edilen KPSS tercih sonuçları açıklandı. Buna göre 04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmış oldu.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Mart 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

ÖSYM Başkanı Halit Aygün tarafından yapılan duyuruda ise şöyle denildi:

"4-10 Mart 2022 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların hayırlı olmasını dilerim."


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KPSS
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