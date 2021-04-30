KPSS başvuruları ne zaman 2021?

ÖSYM sınav takviminde KPSS 2021 tarihleri duyuruldu. Salgın nedeni ile ertelenen sınavların ardından KPSS 2021 tarihleri için güncel takvim belli oldu. Kamu personeli olmak isteyen vatandaşların girdiği KPSS başvuruları 28 Mayıs itibari ile başlıyor. İşte, detaylar...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında alınacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Kültür- Eğitim Bilimleri) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 1 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 7 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 8 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

