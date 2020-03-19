18 Mart gecesi devletin pek çok kurumundan yetkili Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplandı ve koronavirüse karşı bir önlem paketi açıklandı. Akabinde bugün ÖSYM 2020 sınav takvimi güncellendi ve bazı sınavlar ileri tarihlere alındı. Peki KPSS ertelendi mi? KPSS 2020 ne zaman?
Hayır, ÖSYM’nin güncelleme yaptığı sınav takviminde KPSS, tarihi değişen sınavladan biri değil.
ÖSYM’nin sınav takvimine göre KPSS şemsiyesi altındaki sınavların yapılacağı tarihler şu şekilde:
Sınav tarihi: 19.07.2020
Başvuru tarihleri: 05-20.05.2020
Geç Başvuru: 09-10.06.2020 23:59
Sınav tarihi: 25.07.2020
Başvuru tarihleri: 05-20.05.2020
Geç Başvuru: 09-10.06.2020 23:59
Sınav tarihi: 26.07.2020
Başvuru tarihleri: 05-20.05.2020
Geç Başvuru: 09-10.06.2020 23:59
Sınav tarihi: 09.08.2020
Başvuru tarihleri: 05-20.05.2020
Geç Başvuru: 09-10.06.2020 23:59
Sınav tarihi: 18.10.2020
Başvuru tarihleri: 12-25.08.2020
Geç Başvuru: 08-09.09.2020 23:59
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