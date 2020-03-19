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KPSS ertelendi mi? KPSS 2020 ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ  | 19.03.2020 11:41 | Son Güncelleme

ÖSYM bugün bir son dakika açıklaması ile 2020 sınav takviminin güncellendiğini duyurdu. Peki KPSS ertelendi mi? KPSS 2020 ne zaman yapılacak? İşte bu yıl Kamu Personel Seçme Sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ertelendi mi? KPSS 2020 ne zaman?

18 Mart gecesi devletin pek çok kurumundan yetkili Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplandı ve koronavirüse karşı bir önlem paketi açıklandı. Akabinde bugün ÖSYM 2020 sınav takvimi güncellendi ve bazı sınavlar ileri tarihlere alındı. Peki KPSS ertelendi mi? KPSS 2020 ne zaman?

KPSS 2020 ERTELENDİ Mİ?

Hayır, ÖSYM’nin güncelleme yaptığı sınav takviminde KPSS, tarihi değişen sınavladan biri değil.

KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre KPSS şemsiyesi altındaki sınavların yapılacağı tarihler şu şekilde:

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav tarihi: 19.07.2020
Başvuru tarihleri: 05-20.05.2020
Geç Başvuru: 09-10.06.2020 23:59

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

Sınav tarihi: 25.07.2020
Başvuru tarihleri: 05-20.05.2020
Geç Başvuru: 09-10.06.2020 23:59

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

Sınav tarihi: 26.07.2020
Başvuru tarihleri: 05-20.05.2020
Geç Başvuru: 09-10.06.2020 23:59

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 09.08.2020
Başvuru tarihleri: 05-20.05.2020
Geç Başvuru: 09-10.06.2020 23:59

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ön Lisans

Sınav tarihi: 18.10.2020
Başvuru tarihleri: 12-25.08.2020
Geç Başvuru: 08-09.09.2020 23:59

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