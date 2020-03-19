18 Mart gecesi devletin pek çok kurumundan yetkili Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplandı ve koronavirüse karşı bir önlem paketi açıklandı. Akabinde bugün ÖSYM 2020 sınav takvimi güncellendi ve bazı sınavlar ileri tarihlere alındı. Peki KPSS ertelendi mi? KPSS 2020 ne zaman?

KPSS 2020 ERTELENDİ Mİ?

Hayır, ÖSYM’nin güncelleme yaptığı sınav takviminde KPSS, tarihi değişen sınavladan biri değil.

KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre KPSS şemsiyesi altındaki sınavların yapılacağı tarihler şu şekilde:

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav tarihi: 19.07.2020

Başvuru tarihleri: 05-20.05.2020

Geç Başvuru: 09-10.06.2020 23:59

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

Sınav tarihi: 25.07.2020

Başvuru tarihleri: 05-20.05.2020

Geç Başvuru: 09-10.06.2020 23:59

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

Sınav tarihi: 26.07.2020

Başvuru tarihleri: 05-20.05.2020

Geç Başvuru: 09-10.06.2020 23:59

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 09.08.2020

Başvuru tarihleri: 05-20.05.2020

Geç Başvuru: 09-10.06.2020 23:59

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ön Lisans

Sınav tarihi: 18.10.2020

Başvuru tarihleri: 12-25.08.2020

Geç Başvuru: 08-09.09.2020 23:59

