KPSS NE ZAMAN 2022? KPSS lisans başvurusu ne zaman yapılacak? KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvurusunun ne zaman yapılacağı ilgili vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2022 KPSS ile ilgili detaylar ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek isteyen adayların başvuru tarihlerinde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. KPSS Lisans oturumları her sene olduğu gibi bu yıl da genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. 2022 KPSS başvuru tarihleri ve ücretine dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

KPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz’da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek. KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim’de yapılacak. KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım’da gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS 2022 başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuz ile netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıl düzenlenen KPSS lisans ücretleri şu şekildeydi:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL



