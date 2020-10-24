KPSS Önlisans 2020: Sınav günü nüfus müdürlüğü açık olacak mı? Pazar günü açık olan nüfus müdürlükleri! Geçici kimlik belgesi nasıl alınır?

KPSS Önlisans 2020 sınavının gerçekleşmesine saatler kala, adayların da sınav için heyecanı artıyor. T.C kimlik kartını kaybetmiş olan, nüfus cüzdanı olmayan ya da nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf ya da soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek olan adaylar tarafından hafta sonu açık olan nüfus müdürlükleri araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile ÖSYM’den önemli açıklamalar yapıldı. Peki, geçici kimlik belgesi ile sınava girilir mi? İşte 25 Ekim 2020 açık olan nüfus müdürlükleri

KPSS ÖNLİSANS SINAV GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK MI?

2020 KPSS Önlisans için heyecan dolu bekleyiş sürerken Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sınava katılacaklar için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağı bildirildi. Genel Müdürlüğün yaptığı açıklamada; 25 Ekim 2020 Pazar günü gerçekleşecek olan sınava katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav gününde saat 07.00 ile 10.00 arasında açık tutulacağı belirtildi.