KPSS ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı! İşte KPSS ortaöğretim cevap anahtarı 2020

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020 KPSS Ortaöğretim) dün sona erdi. Adaylar ise KPSS ortaöğretim cevap anahtarı 2020 açıklandı mı şeklinde araştırmalar yapıyordu. Son olarak ÖSYM tarafından KPSS ortaöğretim soruları 2020 ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Son olarak ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre KPSS ortaöğretim 2020 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020 KPSS ortaöğretim sınavının temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının %10’u internet sitesindeki bağlantıda sunuldu. Bağlantıya aşağıdaki linkten ulaşılabiliyor.

2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandıhttps://t.co/GL9pKkbsAz pic.twitter.com/X9d7G79o9A — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) November 23, 2020

Sınava katılan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ise 23 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün boyunca erişebilecek. KPSS ortaöğretim cevap anahtarı konusu netlik kazanırken ÖSYM’nin internet sitesinde aynı zamanda “Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.” açıklaması da bulunuyor.