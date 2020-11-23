HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. KPSS ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı! İşte KPSS ortaöğretim cevap anahtarı 2020

KPSS ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı! İşte KPSS ortaöğretim cevap anahtarı 2020

23.11.2020 16:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
KPSS ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı! İşte KPSS ortaöğretim cevap anahtarı 2020

ÖSYM Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020 KPSS Ortaöğretim) sona erdi. Adaylar ise KPSS ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı mı sorusunun yanıtını arıyordu. Konuyla ilgili olarak ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi. İşte KPSS ortaöğretim cevap anahtarı 2020 ile ilgili detaylar…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020 KPSS Ortaöğretim) dün sona erdi. Adaylar ise KPSS ortaöğretim cevap anahtarı 2020 açıklandı mı şeklinde araştırmalar yapıyordu. Son olarak ÖSYM tarafından KPSS ortaöğretim soruları 2020 ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura başvurusu ne zaman? 2020 EKPSS soruları ve cevaplarıEKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura başvurusu ne zaman? 2020 EKPSS soruları ve cevapları

KPSS ORTAÖĞRETİM SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Son olarak ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre KPSS ortaöğretim 2020 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020 KPSS ortaöğretim sınavının temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının %10’u internet sitesindeki bağlantıda sunuldu. Bağlantıya aşağıdaki linkten ulaşılabiliyor.

Sınava katılan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ise 23 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün boyunca erişebilecek. KPSS ortaöğretim cevap anahtarı konusu netlik kazanırken ÖSYM’nin internet sitesinde aynı zamanda “Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.” açıklaması da bulunuyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?
EKPSS ne zaman? Giriş yerleri belli oldu!EKPSS ne zaman? Giriş yerleri belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

AUZEF sınavları başladı... 2020 AUZEF ders geçme notu nedir? AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?

AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor? Yarın okullar tatil mi? Okullar ve resmi kurumlar tatil olacak mı?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

2020 Öğretmenler Günü mesajları... 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri! Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!

Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!

Ortaöğretim mezunlarının girdiği kamu personeli seçme sınavı bugün

Binlerce aday ter döküyor!

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura başvurusu ne zaman? 2020 EKPSS soruları ve cevapları

EKPSS kura başvuruları devam ediyor! Sonuçlar ne zaman?

YÖK'ten üniversitelere 'sınav güvenliği' uyarısı

YÖK'ten üniversitelere 'sınav güvenliği' uyarısı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.