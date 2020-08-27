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KPSS sınav yerleri belli oldu mu? 2020 KPSS sınav yerleri ve KPSS sınav giriş belgesi

EĞİTİM HABERLERİ  | 27.08.2020 16:18 | Son Güncelleme

KPSS lisans oturumları için adaylar tarafından heyecan dolu bekleyiş sürerken bir süredir KPSS sınav yerleri belli oldu mu sorusuna yanıt aranıyordu. 6 Eylül’de yapılacak olan lisans sınavı için günler sayılırken bir yandan da KPSS sınav giriş belgesi ile ilgili açıklama bekleniyordu. Adaylar için KPSS sınav yerleri nihayet açıklandı. İşte 2020 KPSS sınav yerleri ve KPSS sınav giriş belgesi ile ilgili detaylar…

KPSS sınav yerleri belli oldu mu? 2020 KPSS sınav yerleri ve KPSS sınav giriş belgesi

KPSS’de Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu nedenle KPSS adayları için heyecanlı bekleyiş başladı. Çok sayıda aday tarafından KPSS sınav yerleri belli oldu mu sorusuna yanıt aranıyor. ÖSYM tarafından KPSS sınav yerleri ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Şimdi, tüm KPSS adaylarının gözleri ÖSYM tarafından yapılan açıklama çevrildi. İşte 2020 kpss sınav giriş belgesi ve merak edilen tüm detaylar...

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Uzun süredir adaylar tarafından KPSS giriş yerleri açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyordu. Nihayet 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları için KPSS giriş yerleri belli oldu. KPSS sınav yeri erişimi için ais.osym.gov.tr resmi internet sitesini ziyaret etmek yeterli oluyor. Bir yandan KPSS giriş belgesi 2020 ne zaman açıklanacak sorusuna da yanıt aranıyor. Bunun için adayların sınava gireceği bina ve salon atamalarının yapılması bekleniyordu.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ

6 Eylül’de yapılacak olan 2020 KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve 2020 KPSS lisans eğitim bilimleri oturumu için KPSS adaylarının sınava katılım sağlayacakları bina ve salonlara dair atanma işlemleri nihayet tamamlandı. Adaylar KPSS sınav yeri ve KPSS giriş belgesi ile ilgili tüm detaylara 27 Ağustos 2020 tarihi saat 15.00 itibarıyla ais.osym.gov.tr resmi internet adresinden öğrenebiliyor. Adayların KPSS sınav giriş yerleri ile ilgili detaylara ulaşabilmek için T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle beraber sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

6 Eylül’de gerçekleşecek olan 2020 KPSS lisans genel yetenek - genel kültür oturumu için sınava katılacak olan adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binasına alınmayacak. 6 Eylül’de gerçekleşecek olan 2020 KPSS lisans eğitim bilimleri oturumunda da adaylar saat 14.30 sonrasında sınav binasına alınmayacak. Bu nedenle adayların KPSS sınav yerleri konusunda titiz davranması gerekiyor. 2020 KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve 2020 KPSS lisans eğitim bilimleri sınav sonuçları ise 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

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