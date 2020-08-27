KPSS sınav yerleri belli oldu mu? 2020 KPSS sınav yerleri ve KPSS sınav giriş belgesi

KPSS’de Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu nedenle KPSS adayları için heyecanlı bekleyiş başladı. Çok sayıda aday tarafından KPSS sınav yerleri belli oldu mu sorusuna yanıt aranıyor. ÖSYM tarafından KPSS sınav yerleri ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Şimdi, tüm KPSS adaylarının gözleri ÖSYM tarafından yapılan açıklama çevrildi. İşte 2020 kpss sınav giriş belgesi ve merak edilen tüm detaylar...

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Uzun süredir adaylar tarafından KPSS giriş yerleri açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyordu. Nihayet 2020 KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları için KPSS giriş yerleri belli oldu. KPSS sınav yeri erişimi için ais.osym.gov.tr resmi internet sitesini ziyaret etmek yeterli oluyor. Bir yandan KPSS giriş belgesi 2020 ne zaman açıklanacak sorusuna da yanıt aranıyor. Bunun için adayların sınava gireceği bina ve salon atamalarının yapılması bekleniyordu.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ

6 Eylül’de yapılacak olan 2020 KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve 2020 KPSS lisans eğitim bilimleri oturumu için KPSS adaylarının sınava katılım sağlayacakları bina ve salonlara dair atanma işlemleri nihayet tamamlandı. Adaylar KPSS sınav yeri ve KPSS giriş belgesi ile ilgili tüm detaylara 27 Ağustos 2020 tarihi saat 15.00 itibarıyla ais.osym.gov.tr resmi internet adresinden öğrenebiliyor. Adayların KPSS sınav giriş yerleri ile ilgili detaylara ulaşabilmek için T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle beraber sisteme giriş yapmaları gerekiyor.