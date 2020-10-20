KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 KPSS sonuç sorgulama ekranı!

KPSS sonuçları açıklandı mı sorusu KPSS lisans oturumuna katılım gösteren adaylar tarafından sıklıkla soruluyor. Eylül ayında tamamlanan KPSS lisans oturumlarından sonra adaylar, KPSS lisans sonuçları ile ilgili ÖSYM’nin yapacağı açıklamaları heyecanla beklemeye başladı. Konuyla alakalı olarak kritik tarihler belli oldu. Ancak adaylar sonuçların erken açıklanması ihtimalini de değerlendiriyor. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

2020 LİSANS KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı da netleşti. Bu doğrultuda; KPSS lisans sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Yine de bu konuya dair ÖSYM'nin yapacağı güncel açıklamalar da beklenmeye devam ediyor. Çünkü adaylar tarafından, sonuçların duruma göre daha erken veya daha geç açıklanması ihtimalinin üstünde duruluyor.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtıyla beraber adaylar tarafından KPSS sınav sonuçlarının nasıl öğrenileceği de merakla araştırılıyor. Bu yüzden KPSS sonuç sorgulama ekranı merak ediliyor. KPSS lisans oturumuna katılım gösteren adaylar sonuçları; sonuc.osym.gov.tr resmi interent adresi ve ÖSYM’nin mobil uygulaması aracılığı ile öğrenilebilecek. Adayların sonuçları görüntülemek için T.C. kimlik numarası ve şifreyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor.