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KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 KPSS sonuç sorgulama ekranı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 10:10 | Son Güncelleme

KPSS lisans oturumlarının gerçekleşmesinin ardından sınava katılan adaylar sonuçlarla alakalı olarak araştırma içerisine girdi. Bu yüzden sonuçların erken açıklanma ihtimaline karşılık sıklıkla KPSS sonuçları açıklandı mı sorusu soruluyor. Peki, 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM 2020 KPSS sonuç sorgulama ekranı!

KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 KPSS sonuç sorgulama ekranı!

KPSS sonuçları açıklandı mı sorusu KPSS lisans oturumuna katılım gösteren adaylar tarafından sıklıkla soruluyor. Eylül ayında tamamlanan KPSS lisans oturumlarından sonra adaylar, KPSS lisans sonuçları ile ilgili ÖSYM’nin yapacağı açıklamaları heyecanla beklemeye başladı. Konuyla alakalı olarak kritik tarihler belli oldu. Ancak adaylar sonuçların erken açıklanması ihtimalini de değerlendiriyor. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

2020 LİSANS KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı da netleşti. Bu doğrultuda; KPSS lisans sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Yine de bu konuya dair ÖSYM'nin yapacağı güncel açıklamalar da beklenmeye devam ediyor. Çünkü adaylar tarafından, sonuçların duruma göre daha erken veya daha geç açıklanması ihtimalinin üstünde duruluyor.

KPSS SONUÇ SORGULAMA

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtıyla beraber adaylar tarafından KPSS sınav sonuçlarının nasıl öğrenileceği de merakla araştırılıyor. Bu yüzden KPSS sonuç sorgulama ekranı merak ediliyor. KPSS lisans oturumuna katılım gösteren adaylar sonuçları; sonuc.osym.gov.tr resmi interent adresi ve ÖSYM’nin mobil uygulaması aracılığı ile öğrenilebilecek. Adayların sonuçları görüntülemek için T.C. kimlik numarası ve şifreyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

Adaylar için sınav sonuçlarına dair herhangi bir sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine bununla ilgili bir belge gönderilmeyecek. ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından paylaşılacak olan sonuç bilgilerinin içinde adayların doğru cevap ve yanlış cevaplarına ek olarak KPSS puanları da yer alacak. ÖSYM tarafından yapılacak açıklama doğrultusunda resmi internet sitesinden ilan edilecek olan sonuçlar, adaylar için tebliğ hükmünde olacak.

Bunun yanı sıra adaylar KPSS sonuçları erken açıklanır mı sorusunun cevabını da merak ediyor. Daha önce çok sayıda sınavın sonucu beklenen tarihten daha önce açıklandığı için adayların da böyle bir beklentisi bulunuyor. Ancak henüz sonuçların erken açıklanabilme ihtimaline dair ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı ya da sonuç açıklanma tarihinde bir değişikliğe gidilmedi. Şu anki takvime göre KPSS lisans genel yetenek genel kültür, KPSS lisans alan bilgisi ve KPSS lisans ÖABT sonuçlarının 22 Ekim'de, KPSS ön lisans sonuçlarının 26 Kasım'da ve KPSS lisans ortaöğretim sonuçlarının da 24 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

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