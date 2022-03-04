KPSS-2022/4 tercih kılavuzu ile ilgili vatandaşlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklama sonrası araştırmalarına hız verdi. Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı 2022? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kontenjanlar neler? KPSS-2022/4 tercihler nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ile ilgili soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI 2022?

KPSS 2022/4 tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinde yayımlandı. Bu kılavuzda bulunan bilgilere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na personel alımı yapılacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMEYLER BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KPSS 2022/4 tercih kılavuzuna göre işlem yapmak isteyenlerin 25 Ekim 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) ve ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

KPSS Tercih Kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.osym.gov.tr/TR,22647/kpss-20224-aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanliginin-sozlesmeli-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-tercih-kilavuzu-ve-tablolar.html

KPSS 2022/4 TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 10 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

