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KPSS tercihleri ne zaman? KPSS tercihleri nasıl yapılır?

29.06.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu (KPSS) tarafından yapılan KPSS sınavı’na giren adaylar tercih işlemlerini bekliyor. KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan adaylar, KPSS tercih tarihlerini merak ediyor. ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre ise KPSS için tercih tarihleri belli oldu. Peki KPSS tercihleri ne zaman?

KPSS tercihleri ne zaman? KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS sınavına giren binlerce aday, sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerini gerçekleştirecek. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda, ÖSYM takvimi de belli oldu. Takvimin belli olmasıyla beraber ise KPSS sınavına giren binlerce adayın ne zaman tercih yapacakları da netleşti. İşte KPSS tercih tarihleri…

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin duyurusuna göre KPSS 2021/1 tercihleri ÖSYM takvimine göre 1 Temmuz'da başlıyor.

Adaylar, KPSS-2021/1 Merkezi Yerleştirmeleri için 1 - 8 Temmuz, KPSS-2021/2 Merkezi Yerleştirmeleri için 22 - 29 Aralık tarihleri arasında tercih yapabilecek.

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KPSS tercih kılavuzu ve kontenjanları, belirtilen tarihlerde ÖSYM tarafından erişime açılacak. KPSS tercih kılavuzu ise tercihlerin başlamasıyla birlikte erişime açılacak.

KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22 - 29 Aralık'ta tercih yapabilecek. Kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan - 28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim - 19 Kasım'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek.

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Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1 - 8 Temmuz ve 22 - 29 Aralık tarihleri arasında alınacak.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemlerinin detayları KPSS-2021/1 tercih kılavuzunda yer alacak. Ancak geçen yılın tercihleri şöyle yapıldı;

• Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır.

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• Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır. 3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz. Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini yatıracaklardır.

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