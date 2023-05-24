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KPSS ÜCRET ÖDEME SON GÜN 2023: KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? ÖSYM sınav takvimi

24.05.2023 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. ÖSYM'nin sınav takvimini açıklamasıyla gözler KPSS ücret ödeme günü ve başvuruların son gününe çevrildi. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına katılacak kişiler için son başvuru tarihleri ile güncel ücret bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? KPSS ücret ödeme son gün ne zaman?

KPSS ÜCRET ÖDEME SON GÜN 2023: KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? ÖSYM sınav takvimi

ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları 16 Mayıs 2023'te başlamıştı. KPSS lisans sınavı Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT alanlarında gerçekleşecek. KPSS adayları sınav tarihi ve sınav ücreti ile ilgili aramalarına hız verdi. KPSS lisans başvurusunda bulunmak isteyen adaylar başvuru işlemlerini online olarak ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da ÖSYM büroları aracılığı ile gerçekleştirebilecek.

KPSS ÜCRET ÖDEME SON GÜN 2023

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT: 16-29 Mayıs 2023 (Ücret ödeme için son gün, 30 Mayıs 2023). KPSS başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden online olarak yapılabilecek.

DEPREMZEDELERDEN SINAV ÜCRETİ ALINMAYACAK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), deprem bölgesinde ikamet eden veya 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde bu ilçede ikamet etmiş olan adaylardan KPSS oturumlarında sınav ve başvuru hizmeti ücreti alınmayacağını duyurdu.

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KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR, NASIL YAPILIR?

KPSS 2023 başvuruları 16 - 29 Mayıs tarihleri arasında online olarak ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da ÖSYM büroları aracılığı ile gerçekleştirilebilecek.

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ÖSYM SINAV TAKVİMİ

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