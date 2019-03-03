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Kral 2. Abdullah'tan Arap ülkelerine "ortak tavır" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 22:17 | Son Güncelleme

Kral 2. Abdullah'tan Arap ülkelerine "ortak tavır" çağrısı

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için Arap ülkelerinin ortak tavır alması gerektiğini belirtti.

Kral 2. Abdullah, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Arap Parlamentolar Birliğinin Kudüs konferansı kapsamında, Arap ülkeleri meclis başkanlarıyla El-Hüseyniye Sarayı'nda bir araya geldi.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullah görüşmede, Arap ülkelerinin her alandaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Arap dünyasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak tavır sergilenmesi gerektiğini vurgulayan 2. Abdullah, bazı Arap ülkelerindeki mevcut krizlerin de dışarıdan müdahale olmadan, Arap ülkeleri arasında siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

"Kudüs Filistin'in Ebedi Başkentidir" adı altında düzenlenen ve iki gün sürecek konferans, 16 Arap ülkesinden meclis başkanlarının katılımıyla bugün Amman'da başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kral 2. Abdullah Ürdün

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