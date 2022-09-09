Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde dün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada açıklamada, "Kraliçe Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi" ifadesi kullanıldı. İşte önümüzdeki günlerde yapılacak cenaze töreniyle ilgili bilinenler...

KRALİÇE'NİN TABUTU

Kraliçe'nin tabutu Londra'ya getirildikten sonra, cenaze töreni öncesinde dört gün boyunca Parlamento binasındaki Westminster Hall'da tutulacak.

Burası, Westminster Sarayı'nın en eski kısmı.

Tabutu buraya getirilen son kişi, 2002'de hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in annesiydi.

Tabutunu görebilmek için 200 binden fazla kişi sıraya girmişti.

Kraliçe'nin tabutu, 11. yüzyılda inşa edilen bu binanın ahşap çatısı altında, katafalk olarak bilinen yüksek bir platformda tutulacak.

Katafalkın dört köşesinde birer asker nöbet tutacak.

Tabut buraya Buckingham Sarayı'ndan yavaşça ilerleyen bir askeri törenle getirilecek.

Geçit törenine Kraliyet Ailesi üyeleri de katılacak.

Halk da bu töreni etraftaki sokaklardan ve parklara kurulması beklenen büyük ekranlardan izleyebilecek.

Westminster Hall'a geldiğinde, tabutun üstüne Kraliyet Arması, İmparatorluk Tacı, Hükümdarlık Asası ve Küresi yerleştirilecek.

Tabut yerine yerleştirildikten sonra kısa bir tören düzenlenecek ve ardından mekan ziyarete açılacak.

KRALİÇE'NİN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Kraliçe için, Westminster Sarayı içinde bulunan Aziz Peter Kilisesi'nde iki hafta içinde bir devlet töreni düzenlenmesi bekleniyor. Cenazenin günü, Buckingham Sarayı tarafından açıklanacak.

Kraliçe 1953'te bu tarihi kilisede düzenlenen törenle taç giymiş, Eşi Prens Philip'le 1947'de yine burada düzenlenen bir törenle evlenmişti.

18. yüzyıldan bu yana burada bir hükümdar için cenaze töreni düzenlenmemişti.

Fakat Ana Kraliçe'nin 2002'deki cenaze töreni bu kilisede yapılmıştı.

Dünyanın dört bir yanından liderler, bu törende Kraliyet Ailesi'ne eşlik etmeleri için davet edilecek.

İngiltere'den üst düzey siyasetçiler ve eski başbakanlar da orada bulunacak.

Tören günü Kraliçe'nin tabutunun Westminster Hall'dan kiliseye taşınmasıyla başlayacak.

Tabut Kraliyet Donanması'na ait bir top arabasıyla taşınacak.

Bu top arabası en son Prens Philip'in amcası Lord Mountbatten'ın 1979'daki cenaze töreninde görülmüş, Kraliyet Donanması'ndan 142 denizci bu arabayı çekmişti.

Tören büyük ihtimalle kilisenin başrahibi David Hoyle tarafından yönetilecek ve Anglikan Kilisesi'ni yöneten Canterbury Başpiskoposu Justin Welby de vaaz verecek. Başbakan Liz Truss'ın da bir konuşma yapma ihtimali bulunuyor.

Cenaze töreninin ardından Kraliçe'nin tabutu cenaze arabasıyla Windsor'a götürülecek.

Tabutun son yolculuğu Windsor Kalesi'ndeki Aziz George Şapeli'ne olacak ve Kraliyet Ailesi'nin de katılımıyla toprağa verilecek.

Bu şapel Kraliyet Ailesi tarafından düğünler ve cenazeler için tercih edilen bir yer.

Prens Harry ve Meghan'ın evlendiği, Prens Philip'in geçen yıl cenaze törenin yapıldığı yer de burasıydı.

