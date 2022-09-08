Kraliçe Elizabeth için Buckingham Sarayı'nın önünde toplandılar! "Vefat ettiği gün..."

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumu tüm dünyanın bir numaralı gündemi oldu. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe'nin tıbbi gözetim altına alındığını duyurulmasının ve doktorların Kraliçe'nin sağlığı ile ilgili endişeli olduğunun belirtilmesinin ardından gözler gelecek haberlere çevrildi. Kraliçe'nin sevenleri ise Buckingham Sarayı'nın önünde toplandı. İşte detaylar...

SARAYIN ÖNÜNDE ENDİŞEYLE BEKLEMEYE BAŞLADILAR

İngilizlerin yanı sıra Buckingham Sarayı'nı ziyaret etmek için gelen turistler, Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumunun kötüleştiği gerekçesiyle tıbbı gözetim altında tutulduğu haberlerinin ardından sarayın önünde endişeyle beklemeye başladı.

Kraliçe Elizabeth'in doktorlarından gelecek güzel haberi dört gözle beklediğini söyleyen ziyaretçiler, İngiltere Kraliçesi için dua etti.

"VEFAT ETTİĞİ GÜN ÇOK ÜZÜNTÜLÜ BİR GÜN OLACAK"

Kraliçe'nin sevenlerinden Janet, onun gençler için ilham olduğunu dile getirerek, Kraliçe'nin, her zaman kendisi ve ailesinden önce ülkesini ve halkını öncelediğini belirtti.

Konuşması sırasında duygulu anlar yaşayan Janet, "Onun vefat ettiği gün, çok üzüntülü bir gün olacak. Onunla ilgili tek söyleyebileceğim şey o bir ilham." ifadesini kullandı.

Sarayın önünde bekleyenlerden Michelle de "Kraliçe harika bir kadın" değerlendirmesinde bulunarak, sağlık durumuyla ilgili haberleri aldıktan sonra şaşkınlık yaşadığını ve onun için dua ettiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla sarayın önüne gelerek beklediğini aktaran Adore da "Çok zor. O harika birisiydi. Harika bir iş yaptı. Onun yaptığı işi yapacak bir sonraki kişi de memnuniyetle karşılanacak." diye konuştu.

Dubai'den Londra'ya turist olarak gelen ve Buckingham Sarayı önünde hatıra fotoğrafı çektiren Brendon da şu an İskoçya'da bulunan Kraliçe Elizabeth'in bir önce sağlığına kavuşması dileğinde bulundu ve onun için en iyisini dilediğini kaydetti.

KRALİÇE ELIZABETH'İN DOKTORLARI SAĞLIĞI KONUSUNDA ENDİŞELİ

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan ayrıntılı değerlendirmenin ardından, Kraliçe'nin doktorları, majestelerinin sağlığı konusunda endişeli ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye etti." bilgisi paylaşılmıştı.

96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi Elizabeth, geçen sonbahardan bu yana hareketlilik sorunları yaşıyor ve düzenli olarak baston kullanıyor.

Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık sorunları nedeniyle son dönemlerde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı (Platin Yıl Dönümü) kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere de katılamamıştı. (AA)

