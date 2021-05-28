Kraliçe Elizabeth’in sağlıklı yaşamının formülü! Hayatında nişastanın yeri yok

Resmi Kraliyet Şefine göre, hükümdarlığı sırasında pek çok dünya düzenine şahit olan Kraliçe Elizabeth’in yemek tercihleri belirli bir rutin içerisinde kaldı. Kraliçe haftada iki kez bir menü önerileri listesi alıyor ve beğendiği önerileri işaretliyor. Bu bu listede hangi seçenekler yer alıyor?
Kraliçe ‘kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı’ sözünden oldukça uzak bir beslenme rutinine sahiptir. Güne erken saatlerde başlayan II. Elizabeth, şekersiz taze demlenmiş çayını içiyor. Çayın yanında
Ise genellikle birkaç bisküvi eşlik ediyor.
Kraliçe’nin klasik kahvaltı rutini ise meyve tahıldan oluşuyor. Bazen kendisini ödüllendirmek için reçelli ya da marmelatlı tost tercih ediyor. Özel günlerde ise somon füme ve biraz yer mantarıyla yapılan bir omlet yiyor. Eski şefine göre , taze yer mantarı hediye olarak gönderildiklerinde sadece Noel civarında yiyordu.
Kraliçe’nin öğle yemeği, 13.00 saatinde servis ediliyor. Büyük bir çoğunlukla öğle yemeklerinde ıspanak yatağında ızgara kabak veya tavuk yemeyi seviyor. Yanında mutlaka mevsim sebzelerinden bir salata bulunuyor. Kraliçe çoğu gün nişastalı gıdalardan kaçınma eğilimindedir. Bu nedenle menüde makarna, pirinç veya patates yoktur.
İkindi çayı genellikle Kraliçe’nin bayıldığı çikolatalı bisküvili kekin yanı sıra ballı ve kremalı pandispanya ile birlikte gelir. Eski şef McGrady'ye göre, beş çayında salatalık, somon füme ve mayonezli yumurta veya jambon ve kabuksuz hardal gibi iki tür sandviç zorunludur. Ek olarak, Kraliçe reçel kuruşlarına sahiptir. Küçük kuruş büyüklüğünde daireler halinde kesilmiş reçelli tereyağlı ekmekler sofranın adeta demirbaşıdır.
Kraliçe II. Elizabeth, akşam yemeğinde yerel çiftliklerden etleri tercih ediyor. En sevdiği yemek ise mantar, krema ve viski sosuyla servis edilen bir Gal bifteği olarak biliniyor.
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