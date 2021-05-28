Kraliçe Elizabeth’in sağlıklı yaşamının formülü! Hayatında nişastanın yeri yok

Resmi Kraliyet Şefine göre, hükümdarlığı sırasında pek çok dünya düzenine şahit olan Kraliçe Elizabeth’in yemek tercihleri belirli bir rutin içerisinde kaldı. Kraliçe haftada iki kez bir menü önerileri listesi alıyor ve beğendiği önerileri işaretliyor. Bu bu listede hangi seçenekler yer alıyor?

KAHVALTIDAN ÖNCE BİSKÜVİLİ ÇAY

Kraliçe ‘kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı’ sözünden oldukça uzak bir beslenme rutinine sahiptir. Güne erken saatlerde başlayan II. Elizabeth, şekersiz taze demlenmiş çayını içiyor. Çayın yanında

Ise genellikle birkaç bisküvi eşlik ediyor.

TAHIL VE KIZARMIŞ EKMEK İLE KAHVALTI

Kraliçe’nin klasik kahvaltı rutini ise meyve tahıldan oluşuyor. Bazen kendisini ödüllendirmek için reçelli ya da marmelatlı tost tercih ediyor. Özel günlerde ise somon füme ve biraz yer mantarıyla yapılan bir omlet yiyor. Eski şefine göre , taze yer mantarı hediye olarak gönderildiklerinde sadece Noel civarında yiyordu.

ÖĞLE VE AKŞAM YEMEĞİNDE NİŞASTA YOK

Kraliçe’nin öğle yemeği, 13.00 saatinde servis ediliyor. Büyük bir çoğunlukla öğle yemeklerinde ıspanak yatağında ızgara kabak veya tavuk yemeyi seviyor. Yanında mutlaka mevsim sebzelerinden bir salata bulunuyor. Kraliçe çoğu gün nişastalı gıdalardan kaçınma eğilimindedir. Bu nedenle menüde makarna, pirinç veya patates yoktur.