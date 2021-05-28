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Kraliçe Elizabeth’in sağlıklı yaşamının formülü! Hayatında nişastanın yeri yok

Seray Üstün Seray Üstün
28.05.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyet özellikle de kadınların yaşamlarının bir evresinde mutlaka yaptıkları ve zayıf kalmak adına akla ilk gelen ve uygulanmaya çalışılan beslenme biçimidir. 95 yaşında olan Kraliçe Elizabeth’in yemek tercihleri sağlıklı yaşamının mihenk taşlarını oluşturuyor.

Kraliçe Elizabeth’in sağlıklı yaşamının formülü! Hayatında nişastanın yeri yok

Resmi Kraliyet Şefine göre, hükümdarlığı sırasında pek çok dünya düzenine şahit olan Kraliçe Elizabeth’in yemek tercihleri belirli bir rutin içerisinde kaldı. Kraliçe haftada iki kez bir menü önerileri listesi alıyor ve beğendiği önerileri işaretliyor. Bu bu listede hangi seçenekler yer alıyor?

KAHVALTIDAN ÖNCE BİSKÜVİLİ ÇAY

Kraliçe ‘kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı’ sözünden oldukça uzak bir beslenme rutinine sahiptir. Güne erken saatlerde başlayan II. Elizabeth, şekersiz taze demlenmiş çayını içiyor. Çayın yanında
Ise genellikle birkaç bisküvi eşlik ediyor.

TAHIL VE KIZARMIŞ EKMEK İLE KAHVALTI

Kraliçe’nin klasik kahvaltı rutini ise meyve tahıldan oluşuyor. Bazen kendisini ödüllendirmek için reçelli ya da marmelatlı tost tercih ediyor. Özel günlerde ise somon füme ve biraz yer mantarıyla yapılan bir omlet yiyor. Eski şefine göre , taze yer mantarı hediye olarak gönderildiklerinde sadece Noel civarında yiyordu.

ÖĞLE VE AKŞAM YEMEĞİNDE NİŞASTA YOK

Kraliçe’nin öğle yemeği, 13.00 saatinde servis ediliyor. Büyük bir çoğunlukla öğle yemeklerinde ıspanak yatağında ızgara kabak veya tavuk yemeyi seviyor. Yanında mutlaka mevsim sebzelerinden bir salata bulunuyor. Kraliçe çoğu gün nişastalı gıdalardan kaçınma eğilimindedir. Bu nedenle menüde makarna, pirinç veya patates yoktur.

KEK VE SANDVİÇLERLE İKİNDİ ÇAYI

İkindi çayı genellikle Kraliçe’nin bayıldığı çikolatalı bisküvili kekin yanı sıra ballı ve kremalı pandispanya ile birlikte gelir. Eski şef McGrady'ye göre, beş çayında salatalık, somon füme ve mayonezli yumurta veya jambon ve kabuksuz hardal gibi iki tür sandviç zorunludur. Ek olarak, Kraliçe reçel kuruşlarına sahiptir. Küçük kuruş büyüklüğünde daireler halinde kesilmiş reçelli tereyağlı ekmekler sofranın adeta demirbaşıdır.

AKŞAM YEMEĞİ İÇİN İYİ PİŞMİŞ BİFTEK

Kraliçe II. Elizabeth, akşam yemeğinde yerel çiftliklerden etleri tercih ediyor. En sevdiği yemek ise mantar, krema ve viski sosuyla servis edilen bir Gal bifteği olarak biliniyor.

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