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  4. Kraliçe Elizabeth onayladı! Kanada'nın 154 yıllık tarihinde bir ilk

Kraliçe Elizabeth onayladı! Kanada'nın 154 yıllık tarihinde bir ilk

06.07.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’nın 154 yıllık tarihinde ilk kez yerli halkın bir üyesi olan Mary Simon, geçtiğimiz ocak ayında istifa eden Julie Payette’in yerine Kanada Genel Valisi olarak atandı.

Kraliçe Elizabeth onayladı! Kanada'nın 154 yıllık tarihinde bir ilk

Kanada’da geçtiğimiz ocak ayında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından atanan Kanada Genel Valisi Julie Payette istifa etmişti. Kanada’nın 154 yıllık tarihinde ilk kez yerli halkın bir üyesi olan Mary Simon, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun tavsiyesi üzerine ve Kraliçe Elizabeth’in atamayı onaylaması ile Payette’nin yerine Kanada Genel Valisi olarak atandı.

TRUDEAU'YU GERİDE BIRAKTI

Simon, atamanın onaylanmasının ardından Kraliçe Elizabeth’ten sonra Kanada’daki en yüksek ikinci federal ofise sahip olarak, Trudeau’yu geride bıraktı.

SÖZLERİNE İNUİTÇE DİLİYLE BAŞLADI

Simon atamanın ardından yaptığı açıklamada sözlerine İnuitçe diliyle başlayarak, “Umutlu geleceği geçmişte olanlara saygılı bir şekilde inşa edebileceğimize inanıyorum. Ortak insanlığımızı kucaklarsak ve birbirimiz için sorumluluğu paylaşırsak, Kanada’nın en büyük günleri henüz gelmedi” dedi.

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Federal hükümetin yatılı okulunda bir dönem öğrenci olduğunu ifade eden Simon, yerli halk ile Kanadalılar arasında bir daha asla böyle bir trajedinin yaşanmayacağı bir ilişki geliştirmeyi umduğunu açıkladı.

Aynı zamanda, Kanada’yı Danimarka Büyükelçisi olarak temsil eden ilk İnuklu olan Simon, uzun süre İnuit hakları ve kültürünün savunucusu olmasının yanı sıra İnuit Tapiriit Kanatami ve Ulusal Eskimo Eğitim Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. Şimdi ise Kraliçe Elizabeth’in Kanada’daki temsilcisi olarak görev yapacak.

Öte yandan, Simon’ın atanması Kanada’da son dönemde yerli halklara ait kayıt dışı mezarların bulunmasıyla yaşanan tepkileri geride bırakabilecek büyük bir adım olarak nitelendiriliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Kanada
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