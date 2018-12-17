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Kraliçe'ye dünüründen canlı yayında şok istek

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, katıldığı canlı yayında kızıyla barışmak istediklerini söyledi ve Kraliçe Elizabeth'ten yardım istedi

Kraliçe'ye dünüründen canlı yayında şok istek

Geçtiğimiz aylarda Prens Harry ile dünyaevine giren Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, katıldığı ITV canlı yayınında Kraliçe Elizabeth'e çağrıda bulundu.

Kızıyla arası bozuk olan Markle, Kraliçe'den kendilerini barıştırmasını istedi.

Thomas Markle, "Yapabileceği bir şey olursa memnun olurum ve onun da aile problemlerini çözmek isteyeceğini düşünüyorum. Kraliyet ailesi olsun ya da olmasın bütün aileler aynıdır ve özellikle tatil dönemlerinde birlikte olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kızının kendisine bir Noel kartı yollamadığını belirten baba Markle, "Tek söyleyebileceğim şu ki, ben buradayım ve o bunu biliyor. Ona ulaşmaya çalıştım, bana geri dönmesine ihtiyacım var. Kızımı çok seviyorum ve o bunu bilmeli" şeklinde konuştu.

Kensington Sarayı, baba Markle'ın sözleriyle ilgili henüz bir yorum yapmadı.

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