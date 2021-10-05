Kraliyet asaleti sevenlere özel Kate Middleton tarzı trençkot modelleri

Moda ikonu Kate Middleton, sonbahar-kış sezonunun trendlerini belirliyor. Klasik kraliyet tarzına milenyum ruhu getiren Cambridge Düşesinin dış giyimde tercihi ise genellikle trençkotlardan yana oluyor. Kimi zaman klasik modellerde kimi zamansa farklı renk ve kesimlerdeki trençkotlarla gördüğümüz düşes; gri ve yağmurlu İngiltere sokaklarına soylu ve modern bir stil getiriyor. İngiliz modasının eskimeyen parçaları trençkotları tek tıkla inceleyebilir, sonbahar stilinize Kate Middleton ilhamlı kraliyet asaleti getirebilirsiniz.

Köklerine her zaman bağlı.

Trençkot denilince akla ne geliyor? Bej tonlarında renk, büyük yakalar, iri düğmeler ve uzun bir kemer. Bir süredir farklı renk ve modellerde görsek de trençkot, bir kraliyet üyesi gibi özüne olan bağını asla koparmıyor. Basit ama güçlü bir stilin anahtarı olan zamansız parçaların onlarca yıldır değerinden bir gram bile eksilmedi.

Trençkotun klasik ruhuna sadık kalan Selected Femme, tasarımıyla benzerlerinden ayrılmayı başarıyor. İkonikleşmiş trençkot modeline modern bir ruh getiren bu parça, en basit kombinlerde bile şıklığı garantiliyor.

Modanın vazgeçemediği tutku, klasik trençkotu incelemek için buraya tıklayın.

Kraliyet gardırobunda yükselen iki devrimci ruh

İskoçların tarihi deseni ekosenin, bir düşesin gardırobuna girebileceğini kim bilebilirdi ki? Yılların silemediği ekose, trençkotla buluşuyor ve moda tarihinin en büyük devrimi gerçekleşiyor. Ekosenin asiliği ve trençkotun zarifliği, modern kraliyet modasının en sevilen ikililerinden biri.

Kate Middleton'un da sıklıkla tercih ettiği ekose trençkotlar, bu sonbaharın en trend dış giyim parçalarından. Farklı renk ve kombinasyonlarını gördüğümüz bu tasarımlara s. Oliver Black Label, bambaşka bir bakış getiriyor. Alıştığımızdan farklı renklerde gördüğümüz bu ekoseli trençkot, her kombini zirveye taşmaya yetiyor.

Koyu ve açık renklerin kusursuzca bir araya geldiği ekoseli trençkotu incelemek için tıklayın.

Elizabeth'in izinde...

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Kraliçenin kriterlerini takip eden klasik trençkotlar, asaletin ve zarafetin dozunu arttırarak saray gardırobunun en baş köşesine yerleşmeyi başarıyor.

Kraliçe Elizabeth'in izindeki Bugatti trençkot, zarif kuşağı ve ekru rengiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yumuşak kesim, yüksek yakasıyla soylu bir stil sergileyen bu parça, bizce Kraliçe'den tam not alır.

Yünlü yapısı sayesinde en soğuk günlerde bile zarafetinize toz kondurmayacak bu trençkotu, incelemek veya satın almak için tıklayabilirsiniz.

Bir trençkotun üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok!

Kate Middleton gibi sizin için şemsiye taşıyacak yardımcılarınız yoksa ve doğru bir kıyafet seçmemişseniz yağmurlu bir gün en büyük kabuslarınızdan olabilir. Neyse ki trençkotlar sadece asil şıklıklarıyla değil, fonksiyonel tasarımlarıyla yardımımıza koşuyor. Özel kumaşı ve büzmeli manşetleri sayesinde su geçirmeyen trençkotla, yağmurlu günlerde yürüyüş yapmamak için bahaneniz yok.

Özgün modeliyle trençkota sportif bir şıklık getiren çok işlevli model, pratik iki yönlü fermuarı ve rüzgar geçirmez yapısıyla gardırobunuzun en fonksiyonel parçalarından olmaya aday. Bir trençkottan başka ne istenebilir ki!

Üstelik cilt dostu olan bu tasarıma göz atmak isterseniz tıklayın.

Kraliyet giysisine cool bir dokunuş

Özel görevlerinde genellikle elegan bir stilde gördüğümüz Kate Middleton, günlük hayatında da moda dünyasını peşinden sürüklemeye devam ediyor. Görevde olmadığı zamanlarda tercihini daha cool ve sportif kıyafetlerden yana kullanan güzel düşesimiz, şıklığından ve zarafetinden asla ödün vermiyor.

Burberry'in klasik trençkotlarına cool bir tavır getiren Sunydog, kraliyet elbisesinin nasıl boyfriend stiline uyarlanabileceğinin en iyi örneklerinden birini ortaya koyuyor. Oversize tarzı zarif çizgilerle birleştiren bu model, sokak stilinin yeni gözdesi olmaya aday.

Eğlenceli ve havalı karakteriyle öne çıkan trençkotu incelemek için tıklayabilirsiniz.

Trençkotun asaleti, derinin gücü...

Asalet timsali trençkotlar, deriyle buluşuyor ve güçlü, seksi ve kesinlikle zamansız bir stil ortaya çıkıyor. Adeta Matrix filminden fırlamış gibi gizemli bir duruş sergileyen deri trençkotlar, bu sonbahar-kış sezonunun yine en trend parçalarından olacak. En basit kombinleri bile anında stil sahibi gösterecek deri trençkotlarla, kraliyet kurallarını baştan yazın.

Hem asaletimden hem de asiliğimden vazgeçmem, diyorsanız deri trençkotlar tam size göre. Dik yakası ve omuz detaylarıyla göze çarpan bu parça, dolabınıza bambaşka bir hava getirecek.

Gardırobunuza ölümsüz bir parça eklemek istiyorsanız bu parçayı buradan inceleyebilirsiniz.

Cambridge Düşesinin kahramanı: Elbise formundaki trençkotlar

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Bir düşes olsanız da, dolabınızda kurtarıcı parçalara ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Kate Middleton için bu parçalardan biri kesinlikle elbise benzeri trençkotlar. Soğuk günlerde bile zarif bir stil yaratmayı mümkün kılan bu trençkotlar, zahmetsiz bir şıklık sunuyor.

Kate Middleton'un kurtarıcı parçasını yeniden yorumlayarak bizlere sunan Icon, bu modeliyle kraliyet dolabına kahraman bir parça eklemeyi başarıyor. Fermuar detayları ve metal düğmeleriyle göz kamaştırıcı bir stil ortaya koyan trençkot, kış kombinlerinde farklılık arayanlara ilaç gibi gelecek.

Saks mavisi rengiyle kış kombininize renk getirecek olan bu parçayı incelemek için tıklayabilirsiniz.

Artık süet zamanı!

Yazlık kıyafetler için fazla serin, kışlık montlar için fazla sıcak olan bahar ayları; artık süet zamanı demek. Süetin yumuşacık dokusuna teslim olan trençkotlar, yılın her ayı sizinle. Her tarz kombinle eşleşebilen süet trençkotlar, baharın tatlı serinliğine çok yakışacak.

Camel tonlarda görmeye alışık olduğumuz süet, bu modelde gri tonlarda karşımıza çıkıyor. Aynı anda hem lüks hem de bohem bir görünüm sunan bu parçayı ister sokak stilinizde, ister ofis şıklığınızda, isterseniz ise şık bir elbiseyle kullanabilirsiniz.

Volan yakasıyla dikkat çeken bu modeli incelemek için tıklayın.

Sokakların yükselen trendinin yeni seçimi

2021 sokak stilinin en gözde trendi şüphesiz kontrast modellerdi. Özellikle mom jean pantolonlarda gördüğümüz bu tarz, bu sefer seçimini trençkotlardan yana kullandı. Kraliyetin düzenli ve kurallı modasını kıran kontrast trençkotlar, bu sonbaharın yeni trendi olabilir.

Kahverengi ve bej renklerinin birbirini tamamlamasıyla oluşan bu trençkot, kraliyet modasından taviz vermeden iddiasını ve farkını ortaya koyuyor. Düşesin klasik tarzıyla sokak stilinin buluştuğu bu parça, cool ve güçlü bir tavrın en kilit unsuruna dönüşüyor.

Koyu renk düğmeleri ve kemer tokası ile kontrastı zirveye çıkaran kontrast trençkotu, buradan satın alabilirsiniz.

Bırakın renklensin ortalık!

Ten renginize uyan güçlü bir renk, göz alıcı gözükmek için yeter. Kate Middleton bu kuralı çok iyi biliyor ki kombinlerinde renkleri kullanmayı çok seviyor. Dış giyimde bile canlı renkler kullanmaktan çekinmeyen düşes, gri ve kasvetli İngiltere sokaklarına renk katıyor. Genellikle nötr renk ve sade parçalarla renkli trençkotları eşleştiren Kate, çabasız şıklığın sırrını öğrenmiş gibi.

Düşesin en favori renklerinden olan yeşili, trençkota taşımaya ne dersiniz? Karanlık sonbahar havasına adeta bahar ışıltısı getiren yeşil trençkot, soylu duruşuyla asaletinden ve zarafetinden vazgeçmiyor.

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