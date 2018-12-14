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Kraliyet düğünlerini bile geride bıraktı! Tam 100 milyon dolar harcandı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.12.2018 14:13 | Son Güncelleme

Hindistan'ın en zengin iki ailesinin çocukları dünya evine girdi. Dünyanın önde gelen zenginleri arasında bulunan Mukesh Ambani ve Ajay Piramal'ın çocukları hayatlarını görkemli bir törenle birleştirdi. Hafta sonu başlayan düğün 5 gün sürdü. Pek çok ünlü ismin yer aldığı davette ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton davetliler arasında yer alırken, düğünde sahne alan isimse Beyonce oldu.

Dünyanın en pahalı düğününe davetliler 100 uçakla taşındı. Her detayın düşünüldüğü organizasyonda konukların programı rahat takip edebilmeleri için özel bir uygulama dahi geliştirildi. Ön kutlamalarda Beyonce'un sahne aldığı düğün Hindistan'ın Udaipur'daki Kent Sarayı'nda gerçekleştirildi. Kraliyet düğünlerini dahi geride bırakan düğünde 5 bin yoksula da günde 3 öğün yemek dağıtıldı.

Hindistan'ın en zengini Mukesh Ambani'nin kızı Isha ile başka bir milyarderin oğlu Anand Piramal'ın düğününe Hillary Clinton'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü katıldı.
Düğün 5 gün 5 gece sürdü, 100 milyon dolara mal oldu.
Ambani ailesiyle 18 yıldır dost olan Hillary Clinton da düğünün özel konukları arasındaydı.
Ancak düğünün en göze çarpan konuğu konser için gelen Beyonce oldu.
Beyonce düğün konserinde Hint geleneklerini yansıtan 3 özel kostüm giydi.
Sahneye çıkmak için kaç para aldığı ise açıklanmadı. Ancak düğün için hiçbir masraftan kaçınmayan ailenin oldukça yüksek ücret ödediği tahmin ediliyor.
Düğüne Clinton ve Beyonce dışında geçtiğimiz hafta Hindistan'da evlenen Priyanka Chopra- Nick Jonas çifti de geldi.
Bollywood yıldızları Deepika Padukone ve Ranveer Singh'da özel konuklar arasındaydı.
Udaipur’daki Kent Sarayı’nda başlayan düğün, ülkenin finans merkezi Mumbai’deki törenle son bulurken tepkilere de yol açtı. Pek çok kişi bu denli harcamayı ve görkemi 'görgüsüzlük' olarak nitelendirdi.
Çiftin düğünü oldukça pahalı olsa da birincilik koltuğu hala 110 milyon dolar ile Prens Charles ve Prenses Diana'nın düğününde...
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