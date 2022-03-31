Kramp, sancı ve ağrılara veda edin! Hemen yemeye başlayacağınız doğal kan sulandırıcı besinler

Kan sulandırma için genellikle kan sulandırıcı özelliği olan ilaçlar tercih edilmekte. Ancak, adeta doğal kan sulandırıcı olan besinleri tüketerek sağlığınız için kendinize bir iyilik yapabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre bazı besinler kan sulandırıyor.

DOLAŞIM SİSTEMİ OLUMSUZ ETKİLENİR

Günlük hayatta meydana gelen vücut ağrıları, sancılar ya da kramplar eğer önlem alınmazsa ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Vücudun bazı sağlık sorunları yaşamasının en önemli nedeni ise, kan dolaşımının normalden farklı ya da düzensiz şekilde seyretmesidir.

Özellikle kanın çok fazla katılaşması sonucunda tüm bir dolaşım sistemi olumsuz etkilenir ve pıhtılaşma meydana gelebilir. Doktor kontrolünde kan sulandırıcı takviye almak dışında bazı besinleri tüketmeye başlayarak da vücudunuzu rahatlatabilirsiniz.

BİTTER ÇİKOLATA

Yapılan araştırmalar, bitter çikolatada bulunan polifenollerin kan sulandırıcı etkisi olduğunu ve ayrıca güçlü bir kan sulandırıcı olan nitrik oksitin üretimini ve biyo yararlanımını artırma özelliği olduğunu gösteriyor. Ancak sütlü çikolatalar değil en az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolataların kan dolaşımını iyileştirdiği biliniyor.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, damarlarda kan dolaşımını iyileştiren ve kalp ve damar hastalıkları riskini azaltan epigallocatechin gallate (EGCG) içerir. Araştırmalar, yeşil çay tüketiminin sadece 2 haftalık bir süreçte kan dolaşımını iyileştirebileceğini gösteriyor.

OMEGA 3

Omega 3, kanıtlanmış bir kolesterol düşürücü etkiye ve ayrıca kan pıhtılarının oluşumunu önleyen kan damarlarını koruyucu özelliklere sahiptir. Yeterli ve düzenli omega 3 alımı önemlidir çünkü vücutta üretilmezler. Somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı deniz balıklarında, fındık, badem, ceviz ve keten tohumunda bulunurlar.

KAN SULANDIRICI BESİNLER