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Kredi kartını takside düşürdü, geri veren taksiciye öfke kustu! "Mağdur olmasın diye 1000 lira çektim"

12.02.2024 07:43 | Son Güncelleme:
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Son günlerde sık sık gündem olan taksici-müşteri kavgalarına bir yenisi eklendi ancak bu seferki hayli ilginç. İstanbul'da taksiye binen kadın müşteri kredi kartını araçta unuttu. Kartından para çekildiğinde taksiciye ulaştı ve ağır sözler sarf edip hırsızlıkla suçladı. Taksici ise kadına iyilik yaptığını savundu. İşte o garip tartışma...

Kredi kartını takside düşürdü, geri veren taksiciye öfke kustu! "Mağdur olmasın diye 1000 lira çektim"

Taksiciyle müşterinin kavgası bu kez araçta unutulan kredi kartından çıktı. Kadın müşteri taksiye bindi, ancak kredi kartını paspasın üzerine düşürdüğünü indikten çok sonra fark etti. Fark etmesini sağlayan ise o karttan para çekilmesi oldu.

İKİSİ BİR ARAYA GELDİ

İddiaya göre taksici o karttan 1070 lira çekti. Kadın da bunu fark edince hemen taksiciye ulaştı ve ikisi bir araya geldi.

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KADIN KÜPLERE BİNDİ

Taksiciyi hırsızlıkla suçlayan kadın parasını da kartını da geri aldı. Ancak kadın çok öfkeliydi, hırsızlıkla suçladığı taksiciye küfrederken şöyle dedi:

"... çocuğu seni. Hırsız köpek! Hırsız, niye kartımı çalıyorsun? Niye para çekiyorsun? 1000 lira çekmişsin içinden temassız diye. "

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TAKSİCİ: BU DEVİRDE İYİLİK YAPMAYACAKSIN

Taksici dikkat çeken bir savunma yaptı:
Bu bayan kredi kartını benim arabamda paspasın üzerine düşürdü. Benim bugüne kimsenin haram parasında, fazla parasında gözüm olmadı. Mağdur olmasın diye POS cihazımdan kasıtlı olarak para çektim. Çekmemin niyeti sırf bana ulaşsın diye. Dedim ki 'Sizin kredi kartınızla limit çektim. Konumunuzu atın, sizin kredi kartınızla paranızı geri getireyim.'

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Beni gizliden videoya çekti, sonra bana iftira atmaya başladı. Yok 'Sen hırsızsın' dedi. Bu devirde iyilik yapmayacaksın.

Başlıksız-4Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Taksici kredi kartı müşteri
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