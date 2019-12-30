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  4. Kremlin: “ABD, Irak ve Suriye’deki operasyonla ilgili Rusya’yı bilgilendirmedi”

Kremlin: “ABD, Irak ve Suriye’deki operasyonla ilgili Rusya’yı bilgilendirmedi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 14:28 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD’nin Irak’ta Ketaib Hizbullah örgütüne yönelik düzenlediği hava saldırısına ilişkin Rusya’yı bilgilendirmediğini söyledi.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD’nin İran’a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (KH) örgütüne yönelik Irak ve Suriye’deki hava operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD’nin Irak’ta Ketaib Hizbullah örgütüne yönelik düzenlediği hava saldırısına ilişkin Rusya’yı bilgilendirmediğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD’nin İran’a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (KH) örgütüne yönelik Irak ve Suriye’deki hava operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, ABD’nin Suriye ve Irak’taki operasyonlarına ilişkin Rusya’yı bilgilendirmediğini söyledi. Terörü ortadan kaldırmaya yönelik her türlü eylemin olumlu değerlendirildiğini belirten Peskov, "Öte yandan, istikrarın bozulmasına yol açan herhangi bir eylem yalnızca olumsuz olarak değerlendirilebilir. Bu kriterler her zaman uygulanır" dedi.
Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD kuvvetlerinin KH örgütünün Irak ve Suriye’deki 5 hedefini vurduğunu açıklamıştı.
Haşdi Şabi’nin içindeki gruplardan KH örgütü, Irak’ın Kerkük kentinde koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırmış, bir ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, dört ABD askeri ve 2 Irak askeri yaralanmıştı.

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