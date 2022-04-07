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Kremlin’e büyük vurgun! 1 milyon e-posta sızdırıldı

07.04.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacker topluluğu Anonymous, Kremlin hükümetine karşı siber saldırılarını yoğunlaştırıyor. Daha önce de Rusya’ya benzer siber saldırılarda bulunan topluluğun bu kez Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Kremlin’e yapılan en büyük saldırı olabileceği tahmin edilen bu saldırıda 900.000 e-postayı ele geçirdiği iddia edildi. E-postaların savaş boyunca propaganda yapmakla suçlanan büyük bir Rus medya ağından alındığı tahmin ediliyor.

Kremlin’e büyük vurgun! 1 milyon e-posta sızdırıldı

Şubat ayında "resmen Rus hükümetine karşı siber savaş içinde" olduğunu ilan eden hacker topluluğu Anonymous, en büyük siber saldırı olduğu tahmin edilen bir saldırıyla neredeyse 1 milyon e-postayı ele geçirdi. Sızdırılan e-postaların, savaş boyunca sırasında sürekli propaganda yapmakla suçlanan Rusya'nın en büyük devlet medya ağından alındığı iddia edildi.

Anonymous, Rusya'da 5 TV istasyonu işleten All- Russia Devlet Televizyonu ve Radyo Yayın Şirketi'nden (VGTRK) yüz binlerce e-postayı ele geçirdiğini kamuoyuna açıkladı. Topluluk, maillerin içeriğine dair henüz net bir bilgi paylaşmadı.

SİTEYE KİMSE ERİŞEMİYOR

Anonymous, 'dağıtılmış hizmet reddi' (DDoS) olarak bilinen gelişmiş bir siber saldırı tekniği kullandı. Bu teknik siteye kimsenin erişememesini de sağlıyor.

DDoSecrets Kurucu Ortağı Emma Best "#DDoSecrets VGTRK (All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company) verilerini aldı ve yakın gelecekte yayınlayacak. " şeklinde sosyal medyada açıkladı.

Söz konusu kanallardan birinin Rus nüfusunun neredeyse % 100'üne ulaştığı söyleniyor. Kanal, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında sürekli olarak yanlış bilgi yaymakla suçlandı.

KREMLİN’İN WEB SİTELERİNİ DE HEDEF ALMIŞTI

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Aynı hacker topluluğu geçen ay, Çernobil nükleer santralini devralan Rus şirketine de siber saldırıda bulunmuştu ve web sitesini tahrip etmişti. Ayrıca bir Rus TV kanalını da ele geçiren topluluk, Ukrayna'dan milyonlarca Rus'a sansürlü görüntüler yayınlamıştı. Ayrıca Rus hükümetinin, Kremlin'in ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın web sitelerini de hedef almışlardı.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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