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Kremlin: Putin ile Erdoğan görüşme yapacak

01.04.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirecek” dedi.

Kremlin: Putin ile Erdoğan görüşme yapacak

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Kremlin’den yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gün içerisinde diplomatik görüşmelerinin olacağını belirterek, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirilecek. Bugün, Putin'in uluslararası düzeyde birkaç görüşmesi olacak. Ankara'daki meslektaşlarımız tarafından zaten açıklandı. Putin ile Erdoğan arasında görüşme olacak. Bunu teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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"YORUM YAPMAK BİZE DÜŞMEZ"

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentine Ukrayna ordusu tarafından hava saldırıları düzenlediğini söyleyen ve bu gibi saldırıların müzakereleri engelleyeceğini de belirten Peskov, “Elbette müzakerelerin devam etmesini engelleyen koşullar bunlar. Başkanlık idaresi olarak yorum yapmak bize düşmez. Profesyonel kolluk güçlerimiz tarafından gerekli açıklama yapılabilir" dedi.

"ARZIN ANINDA KESİLMESİ ANLAMINA GELMİYOR"

Rusya'nın bugünden itibaren Rusya'ya dost olmayan ülkeler için gaz satışında ruble para birimine geçmesinin ardından bu sisteme geçmeyen ülkelere gazın kesilmesi konusuna ilişkin de açıklama yapan Peskov, "Bu durum arzın anında kesilmesi anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
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