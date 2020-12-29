Krep kumaş çeşitleri nelerdir? Krep kumaşı hangi mevsimde tercih edilmelidir?

Dökümlü ve salaş bir görünüme sahip olan krep kumaşlar yaz günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alır. Yaz mevsiminde yaşanan aşırı sıcaklara karşı bir önlem olarak genellikle kadınlar kıyafetlerinde bu kumaş türünü tercih eder. Henüz kafanızda krep kumaş nedir sorusuna karşı bir cevap oluşmadıysa yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Krep Kumaş Nedir ve Özellikleri Nelerdir? Moda ve dekoratif tasarımlarda sıklıkla kullanılan krep kumaşı; hava geçirgenliği ve hafif bir dokuya sahip olmasından dolayı gece kıyafeti ya da eşarp gibi hafif giyim türlerinde kullanılır. Ipek, viskoz ve yün kumaşlarının karışımından meydana gelen krepler karma bir yapıya sahiptir. İpek ve yün gibi doğal malzemelerin yanı sıra polyester kullanılarak üretilen krep türleri de mevcuttur. Ancak krep kumaşın özelliği olan hava geçirgenliği doğal malzemelerden üretilmiş olanlarda daha fazladır. Bu yüzden alışveriş sırasında kumaşın hangi malzemeleri içerdiğine dikkat etmelisiniz. Bu kumaş türünün içeriğindeki doğal malzeme miktarı arttıkça hava geçirgenliği ve dolayısıyla sıcak günlerdeki avantajı da artar.

Beş Farklı Krep Kumaş Özelliği Doğal malzemelerden üretilen krep kumaşlarının kullanan kişiye sağladığı birçok avantaj vardır. Kolay ve rahat bir kullanıma sahip olan bu kumaşın diğer özellikleri şunlardır: Vücuda yapışmayan bir yapısı olduğu için bu kumaş her fizik tipi için uygundur.

Hafif ve havadar bir yapısı olduğu için terletmez.

Kolay kolay buruşmaz.

Dökümlü bir görünüme sahiptir.

Kıyafeti şık ve gösterişli bir hale getirir. Krep Kumaş Çeşitleri Nelerdir? Hammaddelerine göre çeşitlenen krep kumaşların birçok çeşidi vardır. Üretildikleri maddeye göre isimlendirildiklerinden dolayı; pamuklu krep, viskon krep ve yünlü krep olarak ifade edilir. Bu üç tür hakkındaki detaylı bilgiler ise şunlardır: Pamuklu krep: yüksek bükümlü ipliklerden dokunan hafif gramajlı bir kumaştır. Görünümü bezayağı dokudur ve kumaşı yüksek oranda çektirilerek üretilir. Yünlü krep: Z ve S yöndeki ipliklerin düzenli bir şekilde dokunmaları sonucu oluşan bir krep çeşididir. Görünümü bezayağı ya da kreptir. Viskon krep: %100 viskon ya da %50 viskon %50 PES kangam ipliklerinin karışımından dokunur. Viskon ipliklerden dokunan krep kumaşlarının üzerine baskı yapılabilir. Yaygın olarak kullanılan bu üç kumaş türünün dışında farklı yöntemlerle işlenmiş krep çeşitleri de vardır. Bunlar arasında; taşlanmış, ipek ve empirme yer alır. Bunlarla ilgili detaylı bilgiler şunlardır:

Taşlanmış krep: kumlu krep olarak da adlandırılan bu kumaş esnek bir yapıya sahip değildir. Ancak iç göstermeyen ve kırışmayan bir yapıya sahiptir. İç göstermediğinden dolayı kişinin ek bir astar ihtiyacı da olmaz. Ayrıca mat ve dökümlü olduğu için dikim hatalarını çok göstermez ve ütüye ihtiyaç duymaz. Empirme krep: yazlık kıyafet dikiminde sıklıkla tercih edilen bu kumaş renge göre astara ihtiyaç duyabilir. Diğer türlerle kıyaslandığında en büyük farkı dokunsundadır. Daha tırtıklı bir dokuya sahip olan bu türün esnekliği fazla değildir. İpek krep: çok yumuşak ve kaygan olduğundan dolayı dikim aşamasında biraz zorluk çıkarabilir. Ancak parlak ve yumuşak bir dokuya sahip olduğu için birçok kıyafet modelinin dikiminde tercih edilir. Kırışmayan ve tiril tiril bir yapıya sahip olduğundan dolayı genellikle yazın tercih edilir. Krep Kumaş Hangi Kıyafetlerin Üretiminde Kullanılır? Terletmeyen, hafif bir kumaş özelliğine sahip olduğundan dolayı genellikle yaz ayları için üretilen kıyafetlerde tercih edilen krep kumaş; aynı zamanda şık bir görünüme sahip olduğundan dolayı birçok ceket ve elbise dikimlerinde de tercih edilir. Diğer yandan krebin en çok dikkat çeken özelliklerinden biri vücudu sarmamasıdır. Vücuda yapışmayan, salaş bir görünüme sahip olduğundan dolayı tesettür giyiminde de sıklıkla tercih edilir. Yaz günlerinde kullanılmak amacıyla üretilen tesettür ürünlerinde özellikle krep kumaş seçilmesinin en temel nedenlerinden biri havadar olmasıdır. Doğal materyaller kullanılarak dokunan bu kumaş türünün hava geçirgenliği oldukça yüksektir. Bu yüzden eşarp ve şallarda sıklıkla tercih edilir.