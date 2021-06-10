Kripto paraları yavaşça çalıyorlar! Sayısı 4 kattan fazla arttı

Kaspersky açıklamasına göre, "madenciler", virüslü cihazlardan kripto para çalmak için tasarlanmış kötü amaçlı programlar deniyor. Genellikle kullanıcıların bilgisi olmadan kuruluyorlar ve çeşitli kripto para türlerini yavaşça çekmeye başlıyorlar. Bu yolla madencilerin elde ettiği kazanç bazı durumlarda milyonlarla ölçülüyor.

2018'den itibaren siber suçluların popüler araçlarından biri haline gelen madencilerin popülerlikleri 2020 boyunca giderek azalmıştı. Ancak Kaspersky'nin Malware Q1 2021 raporuna göre, bu yılın şubat ila mart ayları arasında madencilerin yaptığı modifikasyonların sayısı 3 bin 815'ten 16 bin 934'e yükselerek 4 kattan fazla arttı.

Şirket araştırmacıları, 2021'nin ilk çeyreğinde madencilerde toplamda 23 bin 894 yeni modifikasyon keşfetti. Ocak ayında 187 bin 746 cihazda madencilerle karşılaşan Kaspersky kullanıcılarının sayısının, Mart 2021'de 200 binin üzerine çıktığı aktarıldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Evgeny Lopatin, "2021'in ilk çeyreğinde kaydettiğimiz trendin kalıcı olup olmadığını kesin olarak söylemek için henüz çok erken. Bununla birlikte Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin değerindeki artışın madencilere olan ilgiyi yeniden artırdığını gözlemliyoruz. Kripto pazarları bu yıl güçlü kalırsa madencilerle karşılaşan daha fazla kullanıcı örneği görmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.