Kripto vurgununda yeni detay! Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer koruma tutmuş

Kripto para borsalarından Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yaklaşık 400 bin kullancısını dolandırıp 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçtığı iddiası gündemdeki yerini korurken, olayla ilgili yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Son olarak olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığının resmi belge ve kayıtlarla doğrulandığı, ayrıca şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığının belirlendiği bildirilmişti. Öte yandan Thodex'in 120'den fazla ülkede faailey gösterdiği de açıklanmıştı.

KORUMA TUTMUŞ

Olayla ilgili bugün de yeni bir detay ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre 2 milyar dolarlık vurgun yapan Özer'in, emekli bir polisi yakın koruma tuttuğu ve işlerin kötü gittiği son zamanlarda yanından hiç ayırmadığı belirlendi.

