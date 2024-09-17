Kristal istilası Türkiye'de de görüldü: 601 kişide tespit edildi!

Yurt dışında oldukça fazla görülen ve 2019'dan beri ülkemizde de adı duyulan 'zombi' kristali olarakda bilinen metanfetamin korkunç görüntüler yaymaya devam ediyor. 2023 yılında bu madde, ülke tarihinin en yüksek yakalama miktarına ulaştı. Kurumlar el ele verip harekete geçti.

BİR ÇOK KURUM İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE HAREKET EDİYOR

Türkiye'de uyuşturucu imali ve ticaretiyle mücadele; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu (ATK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) gibi kurumlarla iş birliğiyle yürütülüyor.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından kurumlara ait verilerle hazırlanan 2024 Türkiye Uyuşturucu Raporu'na göre, 2022 yılında 246 bin 237, 2023 yılında ise yüzde 2,3 artışla 251 bin 851 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda 313 bin 416 şüpheli yakalandı.

TÜRKİYE'DE BU ZAMANA KADAR YAKALANAN EN YÜKSEK METAMFETAMİN

Geçen yıl tüm kolluk birimleri tarafından 3 ton 314 kilogram eroin, 77,9 ton esrar, 21,4 ton skunk, 2 ton 502 kilogram kokain, 5 milyon 227 bin 853 ecstasy, 13 milyon 760 bin 337 captagon, 21 ton 912 kilogram metamfetamin, 1 ton 994 kilogram uyuşturucu ve hayal gösterici etkileri olan, tamamen sentetik maddeler ele geçirildi.

Yüzde 35 artışla ele geçirilen metamfetamin madde miktarı, 2023'te rekor kırdı. Türkiye'de metamfetamin yakalamalarına 2019'da başlandı. Her yıl artan madde, 2023 yılında ülke tarihindeki en yüksek metamfetamin yakalama miktarına ulaştı. Geçen yıl doğrudan madde bağlantılı 300 ölüm meydana geldi. Bunların 277 erkek, 23 kadın olarak kayıtlara geçti.

ÖLÜMLER ARTTI

Geçen yıl 300 ölümün 185'i çoklu madde kullanımından kaynaklandı. Son yıllarda toplumu yüksek derecede tehdit eden metamfetamin maddesi kaynaklı ölüm sayısı hızla arttı. 2023 yılında doğrudan madde bağlantılı 300 ölüm olayının 148'inde metamfetamine, 42'sinde eroine, 89'unda ecstasy’ye rastlandı. 185 çoklu madde kullanımından kaynaklı ölümün yüzde 53,5'inde metamfetamin görüldü. Tekil madde kullanımından kaynaklı 49 ölümün yüzde 42,6'sı metamfetaminden oldu.