Kristofer Hivju, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Netflix, The Witcher oyuncusunun koronavirüse yakalanmasının ardından Londra’daki seti derinlemesine temizleyecek.
Koronavirüs, sinema ve televizyon yapımlarını sekteye uğratıyor. Deadline'ın haberine göre dizi, "bir kişinin" koronavirüs testi pozitif çıktığı için oyuncu kadrosu ve personeline kendileri tecrit etmesi uyarısında bulundu. Kristofer Hivju dizinin ikinci sezonu için geçenlerde oyuncu kadrosuna dahil olmuştu.
Deadline bu kişinin teşhis konulmasının ardından, kendini ülkesi Norveç'te tecrit altına aldığını açıklayan oyuncu Kristofer Hivju olduğunu bildirdi.
Hivju dizinin kadrosuna kısa süre önce canavar görünümüyle lanetlenmiş Nivellen adındaki bir adamı canlandırmak için katılmıştı.
Netflix gönderdiği bir e-postada, "Bunun daha farkına varmadan prodüksiyonu durdurduk ama ek bir önlem olarak prodüksiyon ofislerini ve Arborfield'i derhal kapatıp derinlemesine bir temizlikle dezenfeksiyon işlemi yapacağız" ifadelerini kullandı.
Batı Londra'da bulunan Arborfield Stüdyoları başrolde Henry Cavill'in oynadığı dizinin yapımına ev sahipliği yapıyor.
Netflix'in açıklaması,
Söz konusu kişiyle yakın temasta bulunanlarla irtibata geçme aşamasındayız. Fakat prodüksiyonun doğası gereği oyuncuların ve personelin kendilerini 14 gün boyunca tecrit altında tutmasını, düzenli olarak ateşlerini ölçmesini ve semptomlardan herhangi birini yaşamaları durumunda tıbbi yardım almasını öneriyoruz.
Hivju, Instagram hesabında "sağlığının iyi olduğunu" ve sadece "basit soğuk algınlığı semptomları" gösterdiğini söylerken insanlara gerekli adımları atma çağrısında bulundu.
Oyuncu paylaşımında, “Birlikte bu virüsle savaşabilir ve hastanelerimizde kriz çıkmasını önleyebiliriz" diye belirtti.
Lütfen birbirinize dikkat edin, mesafenizi koruyun ve sağlıklı kalın!
The Witcher pandemi sebebiyle yapımı durdurulan yüzlerce film ve televizyon dizisinden sadece biri.