Kristofer Hivju, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Netflix, The Witcher oyuncusunun koronavirüse yakalanmasının ardından Londra’daki seti derinlemesine temizleyecek.

Koronavirüs, sinema ve televizyon yapımlarını sekteye uğratıyor. Deadline'ın haberine göre dizi, "bir kişinin" koronavirüs testi pozitif çıktığı için oyuncu kadrosu ve personeline kendileri tecrit etmesi uyarısında bulundu. Kristofer Hivju dizinin ikinci sezonu için geçenlerde oyuncu kadrosuna dahil olmuştu.

Deadline bu kişinin teşhis konulmasının ardından, kendini ülkesi Norveç'te tecrit altına aldığını açıklayan oyuncu Kristofer Hivju olduğunu bildirdi.

Hivju dizinin kadrosuna kısa süre önce canavar görünümüyle lanetlenmiş Nivellen adındaki bir adamı canlandırmak için katılmıştı.

Netflix gönderdiği bir e-postada, "Bunun daha farkına varmadan prodüksiyonu durdurduk ama ek bir önlem olarak prodüksiyon ofislerini ve Arborfield'i derhal kapatıp derinlemesine bir temizlikle dezenfeksiyon işlemi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Batı Londra'da bulunan Arborfield Stüdyoları başrolde Henry Cavill'in oynadığı dizinin yapımına ev sahipliği yapıyor.

Netflix'in açıklaması,