Kritik görevdekilerin aşı olma sırası 2021... Kritik görevlerde çalışanlar ne zaman aşı olacak?

Kritik görevlerde çalışanlar ne zaman aşı olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar için Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. Sağlık Bakanlığına ait covid19asi.saglik.gov.tr sitesinde paylaşılan listeye göre Kritik görevlerde çalışanlar 3. sırada yer aldı. Aşı olacak meslek gruplarının tam listesinin yayınlandığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacak" açıklaması yapıldı. Peki kritik görevlerde çalışanlar ne zaman aşı olacak?

KRİTİK GÖREVLERDE ÇALIŞANLAR NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Kritik görevlerde çalışanların ne zaman aşı olacağına dair net bir tarih verilmedi. Sağlık Bakanlığının resmi olarak paylaştığı aşı sayacına göre aşılama oldukça hızlı ilerliyor. https://covid19asi.saglik.gov.tr/ linkinde yapılan aşı sayacına göre kritik görevlerde çalışanların sırasının hızlı bir şekilde gelmesi öngörülüyor.

KRİTİK GÖREVLERDE ÇALIŞANLARIN AŞI OLMA SIRASI

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan listede; engelli, yaşlı, sağlık çalışanları, koruma evlerinde kalanlar ve çalışanlarla birlikte 65 yaş üstüne öncelik verildi. Bu süreçte kritik görevlerde çalışanların aşı olma sırası da 3. olarak belirlendi. İşte kritik görevlerde çalışanların da yer aldığı aşı olma sırası...