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Kriz yaratan tanker hakkında şaşırtan açıklama!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.09.2019 10:38 | Son Güncelleme

İran'a ait uluslararası kriz yaratan petrol tankeri "Adrian Darya"nın hedefine ulaştığı ve içindeki yükün alıcıya teslim edildiği bildirildi. Tanker, Cebelitarık tarafından alıkonulduktan yaklaşık 2 buçuk ay sonra salıverilmiş, bir kaç kez Türkiye kıta sahanlığına gireceği iddia edilse de iddialar Türk makamları tarafından yalanlanmıştı. Tanker daha sonra Suriye açıklarında takip cihazını kapatarak sırra kadem basmıştı.

Kriz yaratan tanker hakkında şaşırtan açıklama!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran'a ait petrol tankeri "Adrian Darya"nın hedefine vardığını ve içindeki petrolün satıldığını söyledi.

Musevi, İran devlet televizyonunda, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından serbest bırakılan petrol tankeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Adrian Derya"nın hedefine ulaştığını ve tankerdeki yükün denizdeyken satılarak adresine teslim edildiğini aktaran Musevi, "Daha önce da Adrian Derya'nın rotasının tarafımızdan belirleneceğini söylemiştik." dedi.

Musevi, İran tarafından el konulan İngiltere'ye ait petrol tankeriyle ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.

Tankerin şu an nerede olduğu ve içindeki petrolün kim olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.

TANKER KRİZİ

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
tanker İRAN Cebelitarık

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