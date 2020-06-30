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Krizde yeni perde: Şimdi de Twitch Donald Trump'ın hesabını askıya aldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.06.2020 09:42 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın başı şimdi de Twitch ile dertte. Yayın platformu Twitch, Donald Trump'ın resmi hesabını askıya aldı. Twitch'in bu adımının nedeni ise Trump'ın sarf ettiği nefret söylemleri.

Krizde yeni perde: Şimdi de Twitch Donald Trump'ın hesabını askıya aldı!

Donald Trump ile sosyal medya platformlarının arası her geçen gün biraz daha açılıyor. En son Twitter ile tabiri caizse kanlı bıçaklı hale gelen Trump, daha sonra ise Snapchat'in engeliyle karşılaşmıştı. Ancak perde henüz kapanmadı. Twitch'in attığı son adım da bunu kanıtlar nitelikte.

TWİTCH DONALD TRUMP'I ENGELLEDİ

Twitch, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sürecinde açılan Twitch hesabını kapattı. Bunun nedeni ise getiğimiz günlerde Trump'ın Twitch hesabından paylaşılan bir video. 2016 yılında çekilen o videoda Trump, Meksikalı göçmenlere karşı ırkçı ve nefret dolu söylemler sarf ediyordu. Bu durum Twitch'in gözünden kaçmadı ve Twitch yayını durdurarak hesabı geçici olarak kapatma kararı aldı.

Twitch Donald Trump

'POLİTİKACILAR DA BAĞLI KALMAK ZORUNDA'

Twitch kararı ise 'nefret söylemlerine hiçbir şekilde izin vermiyoruz' diyerek açıkladı. Donald Trump'ın medya ve basın ekibine, hesabı açma girişiminde bulunduklarında hiçbir şekilde ayrıcalık tanımayacaklarını söylediklerini belirten Twitch, ''herkes gibi Twitch'te bulunan politikacılar da Twitch'in Hizmet Koşulları ve Topluluk İlkeleri'ne bağlı kalmak zorunda.'' dedi. Donald Trump tarafından konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

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