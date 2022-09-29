Kronometre tuttular: Ereksiyon ne kadar sürer? Ereksiyon süresi nasıl uzatılır?

Erkekler için, seks sırasında ne kadar sert kalması gerektiğini merak etmesi anlaşılabilir.

Süreyi kısaltabilecek veya ereksiyonun sürdürülmesini zorlaştırabilecek pek çok şey var. Ancak bunların normal olduğunu hatırlamak önemlidir.

Uzmanlara göre, bir ereksiyonun sürmesi gereken "normal" bir süre yoktur. Bir ereksiyonun süresi, yaş, genel sağlık ve cinsel aktivite dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır.

YARIM SAATE KADAR SÜREBİLİR

The Open Psychology Journal'da yayınlanan bir araştırma makalesi, bir ereksiyonun normalde birkaç dakikadan yaklaşık yarım saate kadar sürebileceğini buldu.

Ayrıca, erkeklerin uyurken her gece ortalama 25 ila 35 dakika süren beş ereksiyon olduğunu buldu.

Ulusal Tıp Kütüphanesi ile yapılan bir çalışmada, ereksiyonlar ve boşalma zamanlaması ile ilgili bir nüfus araştırması yapıldı ve analiz edildi.

Ankete Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Hollanda ve İspanya dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden 500 çift katıldı.

KRONOMETRE TUTULDU

Dört haftalık bir süre boyunca cinsel olaylar ve kronometre zamanlı intravajinal boşalma gecikme süresi, sünnet durumu ve kondom kullanımı kaydedildi.

Araştırma, bir penisin cinsel ilişki sırasında vajinaya girdiği andan penisin boşaldığı zamana kadar geçen sürenin bir dakikadan az ile 44 dakika arasında değiştiğini ve medyan beş dakika olduğunu buldu.

EREKSİYON SÜRESİ NASIL UZATILIR?

Ereksiyonlarını daha uzun süre uzatmak isteyenler için bazı şeyler yardımcı olabilir.

Bunlara penis halkası takmak, pompa kullanmak, seks öncesi mastürbasyon yapmak veya orgazmı engellemeye çalışmak dahildir.

Yaşam tarzı ve diyet değişiklikleri yapmak da büyük ölçüde yardımcı olacaktır ve bunlar arasında egzersiz yapmak, takviye almak ve belirli ilaçları denemek yer alır.

Takviye ve ilaç yolunu denemeyi düşünüyorsanız bunu doktorunuza danışmak en iyisidir.



