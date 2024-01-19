Krup nedir, nasıl geçer? Krup hastalığı belirtileri ve tedavisi

Genellikle erkek çocuklarda ve özellikle de 6 aylık ile 4 yaş aralığındaki çocuklarda görülen krup hastalığının en belirgin belirtilerinden biri aniden ortaya çıkan ve özellikle gece saatlerinde şiddetlenen karakteristik öksürüktür. Ayrıca solunum yollarında daralma ve ödem nedeniyle hırıltılı solunum da sık görülür. Bu durum çoğunlukla viral bir enfeksiyon sonucu ortaya çıktığı için antibiyotik tedavisi genellikle etkili olmayabilir. Bunun yerine genellikle semptomları hafifletmeye ve solunum yollarını rahatlatmaya yönelik tedaviler kullanılır.

Krup hastalığı nedir?

"Krup nedir?" sorusu özellikle de ebeveynlerin sıkça sorduğu bir konudur. Krup hastalığı genellikle çocuklarda görülen ve kendiliğinden iyileşen bir hastalıktır. Krup hastalığı genellikle 6 ay ile 3 yaş arası çocuklarda görülen bir üst solunum yolu enfeksiyonudur. "Krup hastalığı neden olur?" sorusuna ise şu cevabı verebiliriz:

Hastalığa en sık parainfluenza virüsleri neden olur. Virüs, ses tellerini (larenks) ve soluk borusunu (trakea) tahriş ederek şişmeye neden olur. Bu şişme de hava yollarını daraltarak nefes alıp vermeyi zorlaştırır.

Krup hastalığı belirtileri nelerdir?

Krup hastalığı genellikle 6 ay ila 3 yaş arasındaki çocuklarda gözükür. Krup hastalığının risk faktörleri erkek çocuklar, ailesinde krup öyküsü olan çocuklar ve astım ya da diğer solunum yolu hastalığı olan çocuklardır. Krup belirtileri şunlardır:

Havlamayı andıran öksürük

Nefes alırken hırıltı veya stridor (tiz bir ses)

Nefes darlığı

Ses kısıklığı

Huzursuzluk veya ağlama

Ateş (her zaman görülmez)

Krup hastalığının belirtilerini gösteren çocuklarda, özellikle bazı belirtiler izleniyorsa mutlaka doktora götürülmelidir. Aşağıdaki durumlarda çocukların hemen bir doktora götürülmesi gerekir:

Nefes almada zorluk

Morarma

Yorgunluk veya huzursuzluk

Yüksek ateş (38°C üzeri)

Bilinç kaybı

Krup tedavisi nasıl yapılır?

Krup tedavisinin amacı hava yollarını açarak nefes almayı kolaylaştırmaktır. Krup tedavisi hastalığın şiddetine göre değişir. Hafif vakalarda evde tedavi genellikle yeterlidir. Tedavi çocuğun rahatlamasını ve nemlendirilmesini sağlamaya odaklanır. Hafif krup tedavisinde çocuğu sakinleştirmek ve rahatlatmak, ılık bir banyo yaptırmak, odasını nemlendirmek ve öksürüğünü rahatlatmak yeterli olacaktır.

Orta ve şiddetli vakalarda hastaneye yatış gerekebilir. Orta ve şiddetli krup tedavisinde çocuğun nefes almasını kolaylaştırmak için oksijen tedavisi uygulanabilir. Bunun yanı sıra kortikosteroidler de krup tedavisinde kullanılan yöntemlerden birisidir. Kortikosteroidler hava yollarını daraltan iltihabı azaltmada yardımcı olur. Eğer krup bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanıyorsa antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Orta ve şiddetli krup tedavisinde mutlaka bir doktora görünmek gerekir.

Krup hastalığı kaç günde geçer?

Krup hastalığı genellikle çocuklarda görülen ve kendiliğinden iyileşen bir hastalıktır. Ancak bazı durumlarda belirtiler şiddetli olabilir ve hastaneye yatış gerekebilir. Bu nedenle krup belirtileri gösteren bir çocuğun vakit kaybetmeden bir doktora götürülmesi önemlidir. Krup hastalığının süresi çocuktan çocuğa değişebilir ve çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Genellikle krup hastalığı hafif vakalarda birkaç gün içinde kendiliğinden geçebilir. Ancak belirtiler şiddetliyse veya solunum sıkıntısı yaşanıyorsa, tıbbi müdahale gerekebilir. İyi ve düzgün bir tedavide krup hastalığı genellikle 2-3 gün içerisinde geçebilir ama belirtiler bir süre devam edebilir.

Krup hastalığı bulaşıcı mıdır?

Krup hastalığı genellikle virüslerin neden olduğu bir solunum yolu enfeksiyonu olduğu için bulaşıcıdır. Krup hastalığının bulaşıcılığı genellikle enfekte olmuş bir kişinin solunum salgıları yoluyla diğer kişilere geçmesiyle mümkündür. Enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında virüs içeren damlacıklar havaya yayılabilir ve bu damlacıklarla temas eden diğer insanlar enfekte olabilir. Bulaşıcılık genellikle hastalığın ilk belirtileri ortaya çıktığında daha yüksektir. Ancak virüsle temas sonrasında belirtilerin ortaya çıkması birkaç gün sürebilir.





