KSYÖ'den İngiltere'de bir kadının hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama

İngiltere'de bir çift, haziranda ülkenin güneybatısındaki Amesbury kasabasındaki evlerinde bilinçlerini yitirmiş şekilde bulunmuş ve kadının daha sonra hayatını kaybettiği bildirilmişti. Çiftin yaşadığı kasabanın, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal'in zehirlendiği Salisbury kentine 12 kilometre uzaklıkta olması akıllara yeni bir zehirlenme olayının yaşanmış olabileceğini getirmişti.

İngiltere'nin, raporun taraf devletlere ve özetinin de kamuya sunulması talebinde bulunduğu kaydedildi.

KSYÖ'den yapılan yazılı açıklamada, KSYÖ ekibi tarafından toplanan numunelerin, İngiltere'nin tespit ettiği kimyasal maddeyle aynı olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), İngiltere'deki eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının zehirlendiği Novichok maddesine maruz kalan bir kadının hayatını kaybetmesi olayında belirlenen kimyasal maddenin doğruluğunu tespit etti.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Skripal ile kızı, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği duyurulmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubundan olduğu belirtilmişti.

Olayın ardından Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

