KTO Karatay Üniversitesi Yayınları (KARYAY) akademik ve kültürel alanda yayıncılık faaliyetlerine devam ediyor

Selçuklu’dan günümüze görkemli tarihimizin ve kültürel zenginliğimizin taşıyıcısı olan KTO Karatay Üniversitesi, özellikle kültürümüzü yaşatmaya, bize ait olan öğeleri ön plana çıkarmaya KARYAY aracılığıyla devam etmektedir.

İlk olarak, Direniş Karatay adlı romanı okurlarla buluşturan KTO Karatay Üniversitesi Yayınları, sadece akademik alanda değil, kültürel alanda da yayıncılık faaliyetleri göstereceğini kanıtlamıştır. Selman Kayabaşı tarafından kaleme alınan “Direniş Karatay” adlı tarihî roman daha sonra senaryolaştırılmış, Anadolu Selçuklularının son dönemini işleyen uzun metrajlı bir sinema filmi olarak beyaz perdeye aktarılmıştır.

İlki 1996 yılında düzenlenen Uluslararası İslam Ticaret Hukuku Kongresi’nin 2.si, “Günümüzdeki Meseleler” konu başlığı ile KTO Karatay Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümünün öncülüğünde 19 yılın ardından, 2015 yılında yeniden düzenlenmiştir. KTO Karatay Üniversitesi Yayınları da bu etkinlikte sunulan bildirilerin tam metnini hem Arapça ve İngilizce orijinalleri hem de Türkçe çevirileriyle, Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit’in editörlüğünde okurlarla buluşturmuştur.

İslam hukukunun temellerini okuyucuya sunmayı, okuyucunun hem bu alanda temel oluşturmasını hem de İslam hukukuna dair geniş bir malumat edinmesini amaçlayan Prof. Dr. Hamdi Döndüren’in “İslam Hukukuna Giriş” kitabı ise 2017 yılında yayın hayatına kazandırılmıştır.

Aynı yıl yayımlanan “İslam Dünyasında Vakıflar” kitabında vakıfların tarihine bir iktisat tarihçisi olarak yaklaşan Prof. Dr. Murat Çizakça, İslam dünyasında bir vakıf reformu yapılacaksa bunun ancak vakıflar tarihinin iyi bilinmesiyle mümkün olacağını ileri sürmüştür. Yine Prof. Dr. Murat Çizakça’nın İslam İktisadı ve Finans ders notlarından oluşturulan “İslam Ekonomisi ve Finansına Giriş” kitabı da 2019 yılında okuyucuyla buluşmuştur.



KARATAY ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI İLKLERE İMZA ATIYOR

Kitapları çeşitli üniversitelerde ders kitabı olarak da okutulan Prof. Dr. Osman Okka’nın “Proje Yönetimi ve Mühendislik Ekonomisi” kitabını 2017 yılında yayımlayan KTO Karatay Üniversitesi Yayınları hem proje yönetiminin hem de mühendislik ekonomisinin ilk kez bir araya getirildiği bu eserle bir ilki daha gerçekleştirmiştir.

Bilhassa İngilizce öğrenmek isteyen öğrenciler için düşünülmüş ve tasarlanmış olan “Just Write” ve “Progress English” kitapları da Prof. Dr. Mehmet Çelik’in editörlüğünde yine KTO Karatay Üniversitesi Yayınları etiketiyle vücut bulmuştur.

Prof. Dr. Kerim Çınar ve Mimar M. Semra Çınar’ın “Temel Tasarım” kitabı ise hem alandaki öğrencilerin hem de mimarların başucu eseri olarak yayımlanmıştır. Kitapta, tasarım sürecine yön veren ilkeler ve elemanların tanımlarının yanında başlıca kuramsal bilgiler, konu ile ilgili görseller ve öğrenciler tarafından oluşturulmuş çok sayıda tasarım örnekleri kullanılmıştır. Yine Prof. Dr. Kerim Çınar’ın köşe yazılarından derlenen “Azmin Mimarı” adlı eseri de 2021 yılında raflarda yerini almıştır.

Dijital dönüşümde Türkiye’nin öncü eğitim kurumları arasında yer alan KTO Karatay Üniversitesi, 2021 yılında “Dijitale Kalpten Bağlı Marka” kitabını okuyucuyla buluşturarak, bu alanda önemli bir açığı kapatmıştır. Alanında uzman isimlerin kaleme aldığı ve KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Nabat Garakhanova’nın editörlüğünde hazırlanan kitap, dijital iletişim yeteneklerinin yanı sıra, dijital verileri okuma, anlamlandırma ve uygulama konusunda da rehber niteliğinde bilgiler sunmaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi Yayınları, Ahilik ve Meslek Ahlakı, Bulanık Mantık ve Tıpta Uygulamaları, Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi kitaplarını da alanlarında bir ilk olarak yayımlamıştır. KTO Karatay Üniversitesi Yayınları, eserlerini, tüm ulusal dağıtım kanalları ile Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmaktadır. Bununla birlikte Türkiye’nin en sık başvurulan online alışveriş sitelerinde ve bu alanda en çok bilinen ve tercih edilen kitap mağazalarında da KTO Karatay Üniversitesi Yayınları’nın eserlerine ulaşmak mümkündür.

KTO Karatay Üniversitesi Yayınları, yeni yayın döneminde de birbirinden kıymetli eserlerin yayın hazırlığına devam etmektedir.



