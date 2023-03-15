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Kuaför sağlıklı saçların bakım sırrını paylaştı! Saçlarınızı tamamen yanlış yıkıyorsunuz...

15.03.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçların bakımı kadınlar için oldukça önem taşıyor. Kolayca kırılan ve dökülen saçları onarmak için çeşitli bakımlar yapılıyor. Bu bakımlarda kullanılan saç ürünleri ne kadar pahalı olursa olsun istenilen etkiyi yaratamayabiliyor. Bir kuaför saçlarında uyguladığı bakım sırlarını paylaşarak gür saçların reçetesini verdi.

Kuaför sağlıklı saçların bakım sırrını paylaştı! Saçlarınızı tamamen yanlış yıkıyorsunuz...

Kuaför saçların bakımı hakkında çok daha uzman görüşlere sahip olabiliyorlar. Daha sağlıklı ve bakımlı saç görünümü için uyguladıkları basit adımlar bulunuyor. TikTok'ta profesyonel bir kuaför saçlarında uyguladığı basit ama etkili güzellik hilelerini paylaştı. Bu tüyolar arasında saç yıkama sırrı da yer alıyordu.

SAÇLARINI AYDA BİR KEREDEN FAZLA GERGİN ŞEKİLDE TOPLAMIYOR

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Kuaför, "Birincisi, ayda bir kereden fazla saçımı şık bir topuz veya atkuyruğu şeklinde kullanmazdım" dedi. "Bu, traksiyon alopesisine (saçın çekilmesinden kaynaklanan saç dökülmesi), uzaklaşan bir saç çizgisine ve saçta aşırı kırılmaya neden olabilir."

MUTLAKA ISI KORUYUCU KULLANIYOR

Ardından, ısı uygulamadan önce ısı koruyucuları kullanmayı asla atlamayacağını açıkladı. "Cildimizi yakmanın nasıl bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz, termal koruma kullanmıyorsak bunun saçımıza ne yaptığını bir düşünün, sonunda çok fazla kırılmayla karşılaşacaksınız" diye uyardı.

SAÇ YIKAMA RUTİNİNİ OLUŞTURMUŞ

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Ayrıca, yağlılığa yardımcı olmak için saçınızı haftada en az iki kez şampuanlamanızı tavsiye etti.

ISIL İŞLEMLERİ YÜKSEK DERECELERDE KULLANMIYOR

Saçın geri dönüşü olmayan hasar görmesini önlemek için ısı aletlerini 200 derecenin altında kullanıyor.

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SAÇ LASTİĞİ SAÇLARIN KIRILMASINA YOL AÇIYOR

Son olarak, saçlarına her gün saç lastiği kullanmayacağını çünkü ince saç tokalarının, olmayan tokalara göre daha fazla kırılmaya neden olacağını söyledi.

Videoyu izleyen diğer kuaförler yorumlara kendi ipuçlarını ekledi: "Saçlarımı 10 günde bir yıkarım, lastik kullanıyorum, düzleştirici ve bukle maşası kullanıyorum ve koruyucu kullanmıyorum" diyen bir yorumcu videodaki tüyoların tam tersini yaptığını paylaştı. Bir başka kullanıcı ise "Kızım, ısı koruyucu kullanarak saçının ne kadar gür hissedeceğini bir düşün," dedi


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