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Kuaför salonunda yaptırdığı 'örümcek ağı' hayatını kabusa çevirdi

12.03.2021 13:13 | Son Güncelleme:
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Kuaför salonunda yaptırdığı 'örümcek ağı' hayatını kabusa çevirdi

Kuaför salonunda 6 bin liraya yaptırdığı 'örümcek ağı' estetiği sonrası yüzünde deformasyon oluşan Bulgar model Tatyana Toleva'nın şikayeti üzerine kuaför 2 sanık hakkında dava açıldı. Estetik işlemini yapmaya yetkinlikleri olmadığı saptanan kuaför kardeşler Melahat İ. ve Davut İ'nin altışar yıla kadar hapsi isteniyor. Toleva, "Çok zor bir süreçten geçtim. İşimi kaybettim, sevgilim beni terk etti, kilo aldım, kendimi eve kapattım. Güzel olmak isterken hayatımın 2-3 senesi silindi" dedi.

Modellik yaparak geçimini sağlayan Bulgaristan vatandaşı 35 yaşındaki Tatyana Toleva, ablasını ziyarete geldiği Türkiye'de yaptırdığı estetik operasyonunun ardından yüzünde hasar oluşması üzerine adli makamlara başvurdu.

Toleva, yüzünde deformasyon oluşturan "örümcek ağı" olarak bilinen yüz germe estetiğini yapan iki kuaför hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca suç duyurusunda bulundu.

Toleva'nın avukatı tarafından savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, solaryuma girmek için kuaföre giden müvekkilinin örümcek ağı estetiğinde yetkili olduğunu söyleyen sanıklara inanarak 6 bin lira karşılığında işlemin yapılmasını kabul ettiği belirtildi.

Dilekçede, operasyon sırasında Toleva'nın çok acı çektiğini belirterek, durmalarını istediği, sanıkların ise bunun normal olduğunu ve acının bir gün sonra geçeceğini söyledikleri anlatılarak, işlem sonrası Toleva'nın yüzüne buz konularak hiçbir uyarıda bulunulmadan apar topar gönderildiği aktarıldı.

Evine gittiğinde acıları daha da artan ve yüzü tanınmaz hale gelen Toleva'nın yakınları tarafından hemen hastaneye götürüldüğü ifade edilen dilekçede, "Hastanede, yanlış işlem yapıldığı, cildinin hyalüronik aside bağlı reaksiyon verdiği ve ameliyat olması gerektiği söylendi. Hayatını mankenlik ve modellik yaparak kazanan müvekkil, bu süreçte yurt dışına çıkamadığı ve katalog çekimlerine katılamadığı için işine gidememiş, bu nedenle tazminatlar ödemek zorunda kalmıştır. Aynı zamanda çok uzun sürecek bir tedavi ve acılı bir süreç yaşamıştır." denildi.

"PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Dilekçede, Toleva'nın özel bir hastanede bir estetik ameliyatı geçirdiği, yüzüne yapılan hatalı işlemin giderilmeye ve verdiği zararın onarılmaya çalışıldığı belirtilerek, "Müvekkilin, ameliyat döneminde ve öncesinde yüzü bakılamayacak hale geldiği için hem maddi hem de manevi sorunlar yaşamış, psikolojisi alt üst olmuştur. Biraz ayaklandıktan sonra işlemin yapıldığı kuaföre gitmiş, işlemi yapan kişilerin buna yetkili ve ehil olmadığını kandırıldığını öğrenmiş, aynı zamanda yüzünde kullanılan ilaçların ve yüzüne enjekte edilen liflerin merdiven altı, Uzak Doğu ürünü olduğunu görmüştür." ifadeleri kullandı.

Toleva'nın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılarak, iki kuaför Davut ve Melahat İ. kardeşlerin ifadesi alındı.

Sanıklar, aralarında önceye dayalı husumet bulunan Toleva'nın solaryuma girdiğini, çıktıktan sonra cildinin bozulduğunu söyleyerek kendilerini tehdit ettiğini, şikayetçinin art niyetli olduğunu ve iftira attığını savundu.

YÜZÜNDE SABİT İZ KALDI

Olaydan sonra devlet hastanesince hazırlanan raporda, Toleva'ya hyalüronik asitle dolgu enjeksiyonu yapıldığı, sol göz altında 3x4 santimetre, sağ yanağında 4x4 santimetrelik ekimozlar saptandığı, kullanılan maddeye karşı vücudun reaksiyon verdiği belirtildi.

Adli Tıp Kurumunca Toleva'ya yapılan muayenenin ardından hazırlanan raporda da kadının yüzünün farklı noktalarında asimetri olduğu ve sabit iz kaldığı bildirildi.

6'ŞAR YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bulgaristan vatandaşı şikayetçi Tatyana Toleva'nın, Şubat 2017'de hiçbir tıbbi eğitimi ve diploması olmayan sanıklar Davut İ. ve Melehat İ.'nin işletmeciliğini yaptığı Fatih'teki kuaföre gittiği anlatıldı.

Sanık Davut İ.'nin bilgisi ve iştiraki dahilinde, diğer sanık Melahat İ.'nin, tıbbi müdahaleyle müşteki Toleva'nın yüzüne 6 bin lira karşılığında örümcek ağı operasyonu yaptığı, ancak işlemin başarılı olmadığı belirtilen iddianamede, Toleva'nın yüzündeki sabit iz ve hasarı gidermek için bir dizi ameliyat olduğu ifade edildi.

Toleva'nın yabancı ülke vatandaşı olması sebebiyle tarafların uzlaşma görüşmelerinin gerçekleştiremediği anlatılan iddianamede, her iki sanığın "taksirle yaralama" ve Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 25. maddesindeki "diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek" suçundan 2 yıl 3'er aydan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

AA muhabirine konuşan Tatyana Toleva, solaryuma girmek için gittiği kuaförde tanıştığı Melahat İ. tarafından örümcek ağı, botoks ve göz altı ışık dolgusu için ikna edildiğini, 1.000 avroya kadar para ödediğini söyledi.

"GÜZEL OLAMAK İSTERKEN HAYATIMIN 2-3 SENESİ SİLİNDİ"

Melahat İ'nin işlem sırasında, yatıp gözlerini kapatmasını söylediğini aktaran Toleva, "Sonradan öğrendim ki bir şey görmeyeyim diye öyle yapmış. Normalde ürünü gözümün önümde açıp yapması gerekiyormuş. Önce botoks yaptı, sıkıntı çıkmadı, göz altımı ve yanaklarımı doldurmaya başlayınca elinde kan alınan büyük şırıngalardan gördüm. Aslında küçük bir şırınga olması gerekiyor. Bir acı hissettim, yaptırmak istemedim. Problem olmadığını söyledi." dedi.

Toleva, işlem bitince kuaförde önceden dudak dolgusuyla ilgili problem yaşamış bir kadınla karşılaşması üzerine Melahat İ.'nin yanına geri döndüğünü, enjekte edilen jelin evraklarını sorduğunu ancak Melahat İ.'nin hiçbir şey bilmediğini fark ettiğini belirterek, "İşlemden kısa süre sonra baya pahalıya ilk ameliyatımı oldum. 3-4 ameliyat sonucu bu hale gelebildim. Her 6 ayda bir göz altlarımı doldurtmak zorundayım. Doktorumun dediğine göre gözümü kaybedebilirmişim. Jeli göz altındaki damara enjekte ettiği için damar tıkanıklığı yaşadım. Kör kalabilirdim Allah'tan kalmadım. Çok zor bir süreçten geçtim. İşimi kaybettim, sevgilim beni terk etti, kilo aldım, kendimi eve kapattım. Psikolojik sorunlarım vardı. Güzel olmak isterken hayatımın 2-3 senesi silindi. Allah'a şükrediyorum bu haldeyim. Şu anda bir şey yapmamaya çalışıyorum Böyle bir işlem yaptırmak isteyenlere tavsiyem, önce iyice araştırın." ifadelerini kullandı.

AA

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