KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Kuaförler olmadan da yapılabilir! Saç rengini evde açmak için doğal yöntemler

Kuaförler olmadan da yapılabilir! Saç rengini evde açmak için doğal yöntemler

14.02.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç açma işlemi denince akla ilk olarak kuaförler gelse de gerekli malzemeler ve doğru uygulamalar ile saçlarınızı kendi kendinize açabilirsiniz. Siyah saçtan koyu kahverengiye, kızıldan kumrala kadar her renk saçı evde açmak mümkün. Ancak bu işlemi tamamen evde olduğunuz bir gün uygulamaya dikkat etmelisiniz. Peki başka neler önemli? Gelin, beraber öğrenelim.

Kuaförler olmadan da yapılabilir! Saç rengini evde açmak için doğal yöntemler

Saç rengi açmak insanları korkutur. Özellikle de evde saç açma işlemi kulağa çok daha korkutucu gelse de bu işlemi doğal yöntemlerle de gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bu yöntemlerin saçınızın rengine ve yapısına göre değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

VAZGEÇİLMEZ: PAPATYA YÖNTEMİ

Saç rengini açmakla ilgilenmeyenler bile papatya suyu formülünü bilir. Özellikle saç renginiz açık bir tondaysa papatya suyu ile sarılara ulaşmak mümkün. Öncellikle doğal bir papatya çayına ihtiyacınız olacak. Bunu papatya mevsimi geldiğinizde kendiniz toplayarak elde edebileceğiniz gibi aktarlardan da satın alabilirsiniz.

  • Bir fincan papatya çayı demledikten sonra soğumasını bekleyin.

  • Soğuyan papatya çayını saç tutamlarınıza birer birer uygulayın.

  • Açmak istediğiniz her bir saç teline baştan sona sürdüğünüzden emin olun. Böylece saç telleri arasında renk farklarının önüne geçebilirsiniz.

  • Güneşin altında otuz dakika bekledikten sonra güzelce yıkayın ve kurutun.

  • Daha da etkili olması için karışıma birkaç damla limon sıkabilirsiniz.

TARÇINLA SAÇ AÇMA YOLLARI

Güzel kokusuyla tatlılara ve içeceklere lezzet katan tarçını saç rengini açma işleminizde de kullanabilirsiniz. Bu formülde her zaman kullandığınız saç kreminize ve bir miktar toz tarçına ihtiyacınız olacak.

  • Yarım bardak saç kremine göz kararıyla biraz toz tarçın ekleyin. Kıvamının yoğun olmasına özen gösterin.

  • İyice karıştırdıktan sonra saçlarınızın her tutamına dikkatlice sürün.

  • Zamanınıza göre 3-4 saat veya tüm gece saçınızda bekletebilirsiniz.

  • Uyandığınız zaman saçlarınızı iyice yıkayın ve şekillendirin.

TUZ İLE SAÇ RENGİ AÇMANIN PÜF NOKTALARI

Tuz ile saç rengini tamamen açmanın mümkün olmadığını ancak göz alıcı parıltılar elde edebileceğinizi söylemekte fayda var.

  • Bir yemek kaşığı tuzu (yemeklik tuz, kaya tuzu vb.) yarım bardak ılık suda iyice eritin.

  • Bu suyu sprey başlıklı bir şişeye doldurabilirsiniz veya bir fırça yardımıyla saçlarınıza sürebilirsiniz.

  • 15 dakika bekledikten sonra saçlarınızı durulayın.

Böylece onlarca lira ödeyeceğiniz deniz tuzu spreyini daha ekonomik yollarla elde etmiş olursunuz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaymak deyip geçmeyin! Cilde öyle faydası var ki...Kaymak deyip geçmeyin! Cilde öyle faydası var ki...
Burçları bugün neler bekliyor? Aşk, aile, sağlık...Burçları bugün neler bekliyor? Aşk, aile, sağlık...
Sakın çöpe atmayın! Öyle faydası var ki...Sakın çöpe atmayın! Öyle faydası var ki...
Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyoner'deki yarışmacı sosyal medyayı salladı: Zeka seviyeme...

Milyoner'deki yarışmacı sosyal medyayı salladı: Zeka seviyeme...

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Yeni dizisini ilk defa açıkladı! İbo Show'da Polat Alemdar fırtınası esti!

Yeni dizisini ilk defa açıkladı! İbo Show'da Polat Alemdar fırtınası esti!

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

Sevgililer Günü'nde burçları neler bekliyor? Aşk ve para...

Sevgililer Günü'nde burçları neler bekliyor? Aşk ve para...

İlginizi Çekebilir

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

"Osmanlı'ya gelin gidiyorum" dedi! Sevgilisine uygunsuz mesaj yağdı

"Osmanlı'ya gelin gidiyorum" dedi! Sevgilisine uygunsuz mesaj yağdı

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

Eski yarışmacının annesi Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Eski yarışmacının annesi Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.