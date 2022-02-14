Kuaförler olmadan da yapılabilir! Saç rengini evde açmak için doğal yöntemler

Saç rengi açmak insanları korkutur. Özellikle de evde saç açma işlemi kulağa çok daha korkutucu gelse de bu işlemi doğal yöntemlerle de gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bu yöntemlerin saçınızın rengine ve yapısına göre değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

VAZGEÇİLMEZ: PAPATYA YÖNTEMİ

Saç rengini açmakla ilgilenmeyenler bile papatya suyu formülünü bilir. Özellikle saç renginiz açık bir tondaysa papatya suyu ile sarılara ulaşmak mümkün. Öncellikle doğal bir papatya çayına ihtiyacınız olacak. Bunu papatya mevsimi geldiğinizde kendiniz toplayarak elde edebileceğiniz gibi aktarlardan da satın alabilirsiniz.

Bir fincan papatya çayı demledikten sonra soğumasını bekleyin.

Soğuyan papatya çayını saç tutamlarınıza birer birer uygulayın.

Açmak istediğiniz her bir saç teline baştan sona sürdüğünüzden emin olun. Böylece saç telleri arasında renk farklarının önüne geçebilirsiniz.

Güneşin altında otuz dakika bekledikten sonra güzelce yıkayın ve kurutun.

Daha da etkili olması için karışıma birkaç damla limon sıkabilirsiniz.

TARÇINLA SAÇ AÇMA YOLLARI

Güzel kokusuyla tatlılara ve içeceklere lezzet katan tarçını saç rengini açma işleminizde de kullanabilirsiniz. Bu formülde her zaman kullandığınız saç kreminize ve bir miktar toz tarçına ihtiyacınız olacak.

Yarım bardak saç kremine göz kararıyla biraz toz tarçın ekleyin. Kıvamının yoğun olmasına özen gösterin.

İyice karıştırdıktan sonra saçlarınızın her tutamına dikkatlice sürün.

Zamanınıza göre 3-4 saat veya tüm gece saçınızda bekletebilirsiniz.

Uyandığınız zaman saçlarınızı iyice yıkayın ve şekillendirin.

TUZ İLE SAÇ RENGİ AÇMANIN PÜF NOKTALARI

Tuz ile saç rengini tamamen açmanın mümkün olmadığını ancak göz alıcı parıltılar elde edebileceğinizi söylemekte fayda var.

Bir yemek kaşığı tuzu (yemeklik tuz, kaya tuzu vb.) yarım bardak ılık suda iyice eritin.

Bu suyu sprey başlıklı bir şişeye doldurabilirsiniz veya bir fırça yardımıyla saçlarınıza sürebilirsiniz.

15 dakika bekledikten sonra saçlarınızı durulayın.

Böylece onlarca lira ödeyeceğiniz deniz tuzu spreyini daha ekonomik yollarla elde etmiş olursunuz.

