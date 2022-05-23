Kuaförü sayesinde hayatı kurtuldu! Çocuğu yaptı sanmıştı...

Lee King, oğlunun kafasına çizikler yaptığını düşünerek kafasındaki mavi yuvarlak işareti önemsemedi. Ancak gittiği kuaförü Lee’nin kafasındaki işaretin oğlu tarafından yapıldığı düşünmeyerek onun doktora görünmesi konusunda ısrarda bulundu. Kuaförünün ısrarı üzerine doktora giden Lee kafasında mavi nevüs adı verilen iyi huylu beni olduğunu öğrendi. Kafasındaki benin büyüklüğü nedeniyle tam olarak üç ameliyata ihtiyacı olduğunu öğrenen Lee ameliyat olarak iyi huylu beninden kurtuldu.

MAVİ NEVÜSLER HIZLA BÜYÜYOR

"Mavi nevüsler genellikle kötü huylu değildir, ancak normalde iğne deliği büyüklüğünde olduklarını ve bu kadar büyüyüp bu kadar hızlı büyüyen herhangi bir şeyin iyi olmadığını söylerler.”

ARKADAŞLARIM KAFA DERİLERİNİ KONTROL ETMEYE BAŞLADI

Lee King, "Çoğu insan kafa derisini kontrol etmez. Oldukça komik, arkadaşlarım şimdi kafa derilerini kontrol ediyor, bu yüzden insanlara yaptırabileceğim bir şey varsa, bu iyi bir şey olur.” dedi.

GÜNEŞ KREMİ KULLANMAK ÇOK ÖNEMLİ

“Güneş kreminizi her gün kullanın ve başınız da dahil olmak üzere vücudunuzu kontrol edin. Kendinize iyi bakın çünkü önlem almak tedavi etmekten daha iyidir, eğer bir şeyi önleyebilirseniz ameliyatlardan ve bununla birlikte gelebilecek diğer tür şeylerle uğraşmak zorunda kalmazsınız.”

