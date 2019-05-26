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Kubat, 500 çocukla aynı sahneyi paylaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 11:45 | Son Güncelleme

Türk halk müziği sanatçısı Kubat, yaşları 10 ila 12 arasında değişen 500 çocukla aynı sahneyi paylaştı.

İSTANBUL, (DHA)- Türk halk müziği sanatçısı Kubat, yaşları 10 ila 12 arasında değişen 500 çocukla aynı sahneyi paylaştı. Çocukların türkülere olan ilgisini çok güzel bulduğunu söyleyen Kubat, “Bu gece türküleri geleceğimize emanet ettik” dedi.

6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 500 kişinin yer aldığı Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu, geleneksel yılsonu konseri kapsamında sanatçı Kubat ile aynı sahnede yer aldı. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konserde Kubat, bağlamadan kemana, gitardan flüte, klarnetten obuaya, kornodan çelloya kadar birçok enstrümanla kendisine eşlik eden orkestra öğrencileriyle birbirinden güzel parçalarını seslendirdi.

2 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleşen konser, renkli görüntülere sahne oldu. Daha önceki yıllarda Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Teoman, Emma Shapplin, Sertap Erener, Enrico Macias, Nilüfer ve Candan Erçetin gibi birçok sanatçıyla aynı sahneyi paylaşan öğrenciler, performanslarıyla izleyenlere güzel bir gece yaşattı. Perde, orkestranın çaldığı ‘The Avengers’ adlı parça ile açıldı. Orkestra şefliğini Bilfen Müzik Öğretmeni Atilla Azizi’nin yaptığı konserde, Kubat ve öğrencilerin beraber seslendirdikleri Gesi Bağları, Fidayda, Ah Yalan Dünya ve Gönül Dağı türküleri izleyenlerden büyük alkış aldı.

“TÜRKÜLERİ GELECEĞİMİZE TESLİM ETTİK”

Sahne aldığı 500 kişilik ekibin hepsinin aslında çok kıymetli müzisyenler olduğunu dile getiren Kubat, “Provalarda bizim çocuklarımızın türküye aşık olduklarını gördüm. İşin içine modern tınılar girince ve biraz daha interaktif olunca türküye hiç uzak değiller. Ben daha önce de türküleri senfoniyle meç ettim. Ama bu diğerlerinden çok daha başka bir şey, çünkü çocuklarımız var. Bilfen Okulları’na sonsuz teşekkür ediyorum. Türkü denildiğinde beni düşünüyor olmaları benim için ayrı bir gurur. Bu gece türküleri geleceği emanet ettiğimiz bir gece” dedi.

“DÜNYAYI KÜLTÜR SANAT VE BİLİM KURTARACAK”

Müziğe kendisinin de çok küçük yaşlarda başladığını söyleyen Kubat, müzikle erken yaşta tanışmanın özgüven için çok önemli olduğunu söyledi.

Müziğe 5 yaşında babasının hediye ettiği cura ile başladığını dile getiren Kubat, “9 yaşında solfej okuluna yazıldım, 10 yaşımda klasik gitar eğitimine başladım. Yılda bir müzik akademilerinin birleştiği büyük konserler oluyordu. O yaşlarda sahne almak çocukların özgüvenleri için çok önemli. Onlar hem birer sanatçı olabilir, kolunda altın bilezik olarak da bunu tutabilir. Dünyayı kültür sanat ve bilim kurtaracak. Böyle bir oluşum Türkiye’de maalesef yok çünkü bu Türkiye’deki tek çocuk filarmonisi. Buradan çıkan çocuklar gerçekten çok farklı olacaklar. İçlerinde birer sanatçı barındıracaklar. Sanattan anlayan, hayata vizyon katabilen bireyler olarak hayatlarına devam edecekler” diye konuştu.

Kubat, Anadolu ezgilerine yer verdiği konserinde Doyulur mu, Bu Gün, Bahçe Duvarından Aştım, Kerimoğlu ve Yas isimli dillerden düşmeyen türkülerini de seslendirdi. Enstrümanları ve sesleri ile kendisine eşlik eden öğrencilere teşekkür eden sanatçı, konserin finalini Bu Gala türküsüyle yaptı.

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