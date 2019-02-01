Küba’ya meteor düştüğü iddiası

Küba’nın batısına bir meteorun düştüğü iddia edildi.
Küba’nın batısındaki Pinar del Ro bölgesinde bulunan Viales kasabasına bir meteorun düştüğü iddia edildi. Görgü tanıkları, çok büyük bir gürültü duyduklarını kaydetti. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.
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