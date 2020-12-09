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Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı

09.12.2020 16:21 | Son Güncelleme:
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Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde 1 çocuk annesi 38 yaşındaki Kübra Boyraz'ın güzellik merkezinde dolgu yaptırdıktan sonra ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Boyraz'ın ölümünün ardından ilk hastane raporları ortaya çıktı. Epikriz raporuna göre, Kübra Boyraz'ın 'pıhtı atması' nedeniyle kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda kalp pili takılan Boyraz’a 45 dakika boyunca kalp masajı da yapıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

İstanbul Beylikdüzü'ndeki Newlife adlı bir güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren 1 çocuk annesi Kübra Boyraz'ın (38) ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kübra Boyraz evine götürüldü ancak evinde fenalaştı, genç kadın önce göğüs ağrısı, nefes darlığı ve kalp ritim bozukluğu yaşadı. Ardından kalp krizi geçirdi. Boyraz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaptırdığı estetik dolgu sonrası hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümünün ardından ilk hastane raporları ortaya çıktı.

RAPORA GÖRE 'PIHTI ATMASI' SONRASI KALP KRİZİ

TRT Haber'in ulaştığı epikriz raporuna göre, nefes almakta zorlanan genç kadına önce solunum desteği verildi. Sonrasında da entübe edildi. Doktorların çabasına rağmen Kübra Boyraz'ın durumu kötüye gitti.

Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar: İçeriden 'ah' diye bir ses duydukKübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar: İçeriden 'ah' diye bir ses duyduk

Hastanın, emboli yani 'pıhtı atması' nedeniyle kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda kalp pili takılan Boyraz’a 45 dakika boyunca kalp masajı da yapıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kübra Boyraz'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nca yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen güzellik merkezi sorumlusu 5 kişiden 2'si tutuklandı.

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