Küçücük bebeği perişan ettiler! Aile çaresiz

İngiliz bir aile, evlerinin çatısında yaşayan öfkeli bir arı sürüsü ve böcekler yüzünden ne evlerini ne de bahçelerini kullanamıyor. Canterbury'de belediyeye ait bir mülkte yaşayan Charlotte Down, ailesiyle birlikte çok zor günler geçirdiğini dile getirdi.

İngiliz gazete ve televizyonlarına konu olan aile, durumu belediyeye bildirdiklerini ancak belediyeden gelen yanıtla hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

KİRACININ ÇÖZMESİ GEREKEN MESELE

3 yaşındaki kızının böcek ve arı sokmaları yüzünden alerjik reaksiyon yaşadığını ve hastaneye kaldırıldığını söyleyen talihsiz anne, çaresiz durumda olduklarını dile getirdi.

Belediyeye defalarca bildirilmesine rağmen, yıllardır sonuç alamadığını söyledi. Belediye, bu yılın başlarında, durumu incelemek için bir ekip gönderdi. Ancak arı ve böceklerin temizlenmesi için çok yüksek fiyat verdiklerini belirten anne, böyle bir ücreti karşılayamayacağını söylüyor. Belediye, yaptığı açıklamada durum için özür diledi. Ancak sonrasında durumu kiracının çözmesi gerektiği bir durum olduğunu belirten bir açıklama yayınladı. Bebeği hastanede yatan kadın, çaresiz durumda düzeleceği günü bekliyor.



