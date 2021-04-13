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Küçük bir kraker felç bıraktı! ''Lütfen ölmeme izin verme''

13.04.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2013 yılında fıstık ezmeli kraker yedikten sonra felç olan ve yanlış tedavi edildiği için beyninde kalıcı hasar oluşan Chantel Giacalone'in ailesine 244 milyon 788 bin TL ödenmesine karar verildi. Artık Chantel, sadece gözleriyle iletişim kurabiliyor.

Küçük bir kraker felç bıraktı! ''Lütfen ölmeme izin verme''

Las Vegas Review-Journal gazetesinde yayımlanan makaleye göre 2013 yılında 27 yaşındaki Chantel Giacalone fıstık ezmeli kraker yedikten sonra anafilaktik şoka girdi.

''ÖLMEME İZİN VERME''

Bir moda fuarı sırasında arkadaşının verdiği yoğurt içine karıştırılmış fıstık ezmeli krakeri yiyen model ve oyuncu Chantel Giacalone, alerjisi olduğunu biliyordu ama yediği şeyin içinde ne olduğunu sormadı. Durum sonrası hemen babasını arayan ve arkadaşına 'fıstık alerjim var' diyebilen Chantel, hemen yanındaki arkadaşı tarafından ambulansa kaldırıldı. Geçen süre içinde nefes alamayan ve cildi morarmaya başlayan genç kadın, arkadaşına ambulansta, ''Senin suçun yok bunu bilmiyordun. Ölmeme izin verme. Benim alerjim var'' şeklinde konuştu. Ancak genç kadın, ambulansta onu neredeyse yaşamdan koparacak şekilde tedavi edildi.

Giacalone'un avukatı Christian Morris, hukuk davasında MedicWest Ambulance adlı tıp istasyonunu işleten ambulans hizmetinin alerjik reaksiyonunu ihmal ederek tedavi edilmeye çalışıldığını savundu. Morris, şiddetli alerjik reaksiyonlar için bir adrenalin tedavisi olan IV epinefrin uygulanmadığını da ekledi.

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YEMEĞİNİ BİLE YİYEMEZ HALE GELDİ

Alerjik reaksiyon sonrası felç olan, beynine bir müddet oksijen gitmeyen ve sonrasında da tedavisi yanlış uygulanan genç kadının beyninde ciddi hasar oluştu ne yazık ki kendi yemeğini bile yiyemez hale geldi.

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DAVA SONUÇLANDI

Ailenin hukuk davası 9 Nisan'da sonlandı ve tıbbi masraflar ve duygusal yıpranma için aileye 30 milyon dolar ödenmesi kararına varıldı.

SADECE GÖZLERİYLE İLETİŞİM KURABİLİYOR

Oyunculuk yapan Chantel Giacalone yüremiyor, konuşamıyor artık tüple besleniyor ve sadece gözleriyle iletişim kurabiliyor. Chantel'in babası Jack, ''Bu karara sevindik. Son sekiz yıldır yaşadıklarımız ızdıraptan başka bir şey değildi. En azından kızıma daha iyi bakabileceğiz. Umarım MedicWest yöntemlerini değiştirir'' diye konuştu.

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