Küçük bir kraker felç bıraktı! ''Lütfen ölmeme izin verme''

Las Vegas Review-Journal gazetesinde yayımlanan makaleye göre 2013 yılında 27 yaşındaki Chantel Giacalone fıstık ezmeli kraker yedikten sonra anafilaktik şoka girdi.

''ÖLMEME İZİN VERME''

Bir moda fuarı sırasında arkadaşının verdiği yoğurt içine karıştırılmış fıstık ezmeli krakeri yiyen model ve oyuncu Chantel Giacalone, alerjisi olduğunu biliyordu ama yediği şeyin içinde ne olduğunu sormadı. Durum sonrası hemen babasını arayan ve arkadaşına 'fıstık alerjim var' diyebilen Chantel, hemen yanındaki arkadaşı tarafından ambulansa kaldırıldı. Geçen süre içinde nefes alamayan ve cildi morarmaya başlayan genç kadın, arkadaşına ambulansta, ''Senin suçun yok bunu bilmiyordun. Ölmeme izin verme. Benim alerjim var'' şeklinde konuştu. Ancak genç kadın, ambulansta onu neredeyse yaşamdan koparacak şekilde tedavi edildi.

Giacalone'un avukatı Christian Morris, hukuk davasında MedicWest Ambulance adlı tıp istasyonunu işleten ambulans hizmetinin alerjik reaksiyonunu ihmal ederek tedavi edilmeye çalışıldığını savundu. Morris, şiddetli alerjik reaksiyonlar için bir adrenalin tedavisi olan IV epinefrin uygulanmadığını da ekledi.