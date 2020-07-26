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  4. Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Saçları yürüyen merdivene sıkıştı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Saçları yürüyen merdivene sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 15:16 | Son Güncelleme

Kartal metro istasyonunda oynayan 7 yaşındaki bir kız çocuğunun saçları yürüyen merdivene sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzun çalışmalar sonucunda küçük kız sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Saçları yürüyen merdivene sıkıştı

Olay saat 13.30 sıralarında Yakacık Adnan Kahveci Metro İstasyonu’nda meydana eldi. 7 yaşındaki B.D.'nin saçları, kardeşi ile birlikte metro istasyonunun yürüyen merdiveninde oyun oynadığı sırada, merdivene sıkıştı. Çocuğun acılar içinde aşağı yönde yere yığıldığını gören yolculardan biri hemen yürüyen merdiveni durdurdu ve durumu metro güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler, saçları sıkışan çocuğu çıkartamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük kızı kurtarmak için çalışma başlattı. Haberi alan baba O.D. ise hemen olay yerine geldi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda küçük kız sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri B.D.'yi sedyeyle metro istasyonundan çıkarttı ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'SAÇLARI, BEL KISMI SIKIŞMIŞ'

Çocuğun bir yakını “Metroya geldik baktık çocuklar kötü durumda. Saçları sıkışmış, bel kısmı sıkışmış. Biz de yardım ettik ona. İtfaiyeyi, polisi çağırdık. Allah razı olsun kurtardılar onlar da. Çocuk biraz zahmet çekti. Ailesi yanında değildi. Sonradan geldi babası yanına. Çocuklar gezmeye çıkmış. Düştü mü kalktı mı bilmiyoruz ama. O şekilde düşmüş.” dedi.

Kaynak: DHA

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