Küçük çocuklara şiş batırdılar, o anlar infial yarattı! Ekipler olay yerine gitti: Bakanlık Şanlıurfa'daki skandal sonrası harekete geçti

İzleyenlerin kanını donduran görüntülerde 4-5 yaşında olduğu belirtilen çocukların karın bölgesine şiş geçirildiği görüldü. Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Bunun üzerine ekipler olayın geçtiği adrese gitti. Şanlıurfa'da yaşanan skandala karışan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakanlık çocuklarla ilgili de adım attı.

ŞİŞ BATIRDILAR, BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bakanlıktan, Şanlıurfa'da yaşanan ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

EKİPLER OLAY YERİNE GİTTİ

Açıklamada, olayın öğrenilmesinin hemen ardından Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçerek olayın gerçekleştiği iddia edilen adrese intikal ettiği belirtildi.

AĞIR CEZA İSTENİYOR

Bakanlık tarafından olaya karışan şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemeler neticesinde haberlere ve paylaşımlara konu olan çocuklar devlet koruması altına alınmıştır. Koruma altına alınan çocuklara yönelik uygun hizmet modelleri uzman personelimiz tarafından yürütülmektedir. Çocukların üstün yararı ilkesince söz konusu görüntülerle ilgili Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliğine erişim engelleme talebinde bulunulmuştur. Bakanlığımız davaya müdahil olarak suçluların en ağır cezayı alması için hukuki sürecin en yakın takipçisi olacak."

(AA)

