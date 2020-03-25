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  4. Küçük çocuktan virüs uyarısı: Kolonyalarımızı alın, her tarafta virüs var

Küçük çocuktan virüs uyarısı: Kolonyalarımızı alın, her tarafta virüs var

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2020 14:02 | Son Güncelleme

Bilecik'te bir temizlik firması sahibi olan Hasan Hüseyin Türksoy'un 3 yaşındaki oğlu Turan Türksoy, dükkanın önünde açtıkları kolonya satış standında koronavirüs hastalığına karşı çağrıda bulundu. Turan videoda kolonyaların başında durarak, 'Kolonyalarımızı alın, sizin iyiliğinize, ellerinizi yıkayın, yüzünüzü yıkayın. Büyüklerim dışarıda virüs var, her tarafta virüs var' diye bağırdı.

Bilecik'te 3 yaşındaki Turan Türksoy, babasına ait temizlik ürünleri satan dükkanın önündeki stantta 'Ellerinizi yıkayın, yüzünüzü yıkayın, her tarafta virüs var' diye bağırarak herkesi uyardı. Babası Hasan Hüseyin Türksoy'un sosyal medyaya yüklediği video beğeni topladı.

Baba Hasan Hüseyin Türksoy, koronavirüs sebebiyle günlerdir çocuğunun evden çıkamadığını ifade ederek, 'Turan'ı dışarıya hava alması için çıkarttım ve dükkana getirdim. Dükkanın önündeki kolonya satış masasını görerek birden başına geçip insanlara kolonya almaları yönünde çağrıda bulundu. Videoyu hem uyarıcı olması içinde hem de hatıra olsun diye sosyal medyaya yükledim' dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Turan Türksoy koronavirüs

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